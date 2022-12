Näin ensimmäinen raketti Marsista Maahan laukaistaan, mukana tärkeitä näytteitä

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan Perseverance-luotain on jättänyt ensimmäistä kertaa ottamansa näytteen Marsin pinnalle odottamaan noutoa.

– Yksi pieni näyteputkilo, jonka rakensivat Maassa ihmiset, jotka välittävät ja jonka täytti Marsissa utelias robotti. Nyt se odottaa mahdollista noutoa ja paluumatkaa, ei niin kovin monen vuoden päästä, Nasan Marsin tutkimukseen keskittyvältä Twitter-tililtä tviitattiin.

Perseverancen keräämät näytteet on määrä saada Maan kamaralle Nasan ja Euroopan avaruusjärjestö Esan yhteishankkeessa.

Lockheed Martin Space on jakanut Twitterissä alla näkyvän havainnevideon siitä, kuinka näytteet laukaistaisiin kohti maata.

– Kun näytteet on kerätti, laukaisemme ensimmäisen raketin Marsin pinnalta tuodaksemme nämä näytteet takaisin Maahan, yhtiö tviittaa.

Nasa luonnehtii tätä kotisivuillaan erääksi kunnianhimoisimmista hankkeista, jota avaruudessa on koskaan yritetty.

– Näytteiden tuominen Marsista maahan jatkotutkimuksia varten tapahtuisi useassa vaiheessa ja useilla eri avaruusaluksilla ja jollain tapaa synkronoidusti, Nasan artikkelissa muotoillaan.

Perseverance ottaa kaksi kappaletta jokaista näytettä. Puolet säiliöistä jätetään Marsin pinnalle ja puolet jäävät luotaimen sisään. Pinnalle koottavat näytteet jäävät eräänlaiseksi hätävaraksi siltä varalta, että luotaimen kuljettamia näytteitä ei syystä tai toisesta saadakaan palautettua Maahan.

Nasan mukaan Perseverancen tärkeimpiä tehtäviä on selvittää, löytyykö Marsista merkkejä muinaisesta elämästä. Luotain pyrkii myös tutkimaan Marsin geologiaa ja aiempaa ilmastoa ja pohjustamaan tulevia miehitettyjä Mars-lentoja.

After the samples are recovered, we’ll launch the first rocket from the surface of Mars to bring these samples back to Earth. https://t.co/DtF3yIjLJP pic.twitter.com/zUDKuD0XxT

— Lockheed Martin Space (@LMSpace) December 22, 2022