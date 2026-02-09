Näin Britannia voisi pysäyttää Venäjän varjolaivaston

Britannia voisi meridroonien ja perinteisen laivaston yhdistelmällä vaikeuttaa Venäjän varjolaivaston operointia Englannin kanaalin alueella merkittävästi, kertoo brittilehti The Times.
Lehden selvityksen mukaan merkittävä osa varjolaivaston kuljettamasta öljystä kulkee Britannian aluevesien kautta. Laajamittaisen hyökkäyssodan aikana Venäjä on kuljettanut kanaalin läpi öljyä arviolta 275 miljardin euron arvosta. Varjolaivaston alukset aiheuttavat myös merkittävän ympäristöriskin, sillä laivojen huono kunto ja paikoin vaarallinen toiminta nostavat onnettomuuksien mahdollisuutta.
Lisäksi moni alus on sulkenut transponderinsa välttääkseen tunnistetuksi tulemista.
Tähän mennessä Britannia ei ole ottanut kiinni yhtään Venäjän varjolaivaston alusta. Nimettömänä asiasta puhuva Britannian puolustusalan asiantuntija kertoo The Timesille, että yksi syy on raha. Tankkereiden säilyttäminen maksaisi merkittäviä summia.
Nyt Britannian merivoimat on luonut suunnitelmia varjolaivaston toimintaan puuttumiseksi. Ytimessä on erityinen komentokeskus, josta käsin ohjattaisiin miehittämättömiä meridrooneja, jotka valvoisivat pohjanmerta ja tarkkailisivat Venäjän satamien kautta kulkevia tankkereita.
Pakotteita rikkoviin aluksiin kohdistettaisiin toimenpiteitä niiden saapuessa Englannin kanaaliin. Kauko-ohjattavat meridroonit mahdollistaisivat väärän lipun tai nimen alla kulkevien alusten tunnistamisen. Lisäksi alusten liikkeistä saataisiin tarkkaa dataa.
Tiedustelutiedon avulla alusten mahdolliselle kiinni ottamiselle saataisiin rakennettua laillinen pohja.
Mikäli varjolaivaston operointi Englannin kanaalissa muuttuisi vaikeaksi, siirtyisivät alukset todennäköisesti reitille, joka kiertää Britannian aluevedet. Kiertoreitti lisäisi kuitenkin kustannuksia, sillä tankkerit joutuisivat kulkemaan pidemmän matkan.