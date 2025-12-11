Näille paikkakunnille väestö pakkautuu jouluna, Helsinki tyhjenee

Suomen jouluisimmat paikkakunnat löytyvät Lapista ja Etelä-Savosta. Kun joulupäivänä paikalla olevaa väkimäärää arjen perustasoon, suurimmat kasvut nähdään Lapin kunnissa. Tämän kertovat Tilastokeskuksen perinteiset kunnittaiset joulukertoimet, jotka on päivitetty vuoden 2024 tiedoilla.
– Kolmessa kunnassa kerroin on yli kahden, eli niissä on jouluna yli kaksinkertaisesti väkeä tavanomaiseen verrattuna. Pelkosenniemen kerroin on ponnahtanut 2,58:aan, kertoimet Kolarissa (2,41) ja Kittilässä (2,32) taas palanneet uomiinsa viime vuoden pudotuksen jälkeen, kirjoittaa kehittämispäällikkö Pasi Piela Tilastokeskuksen Tieto&trendit-verkkolehden blogissa.
Myös Etelä-Savo on joulukerrointen perusteella suosittua joulunviettoaluetta. Suurimmat kaupungit taas menettävät reilusti väestöään joulukunnille ja osin ulkomaille.
– Helsingin joulukerroin on koko maan matalin ja enää 0,77. Toisin sanoen pääkaupungin jouluväki on 23 prosenttia pienempi kuin perusväestö, Piela toteaa.
Laskenta perustuu kotimaisten liittymien mobiilipaikannusdataan Manner-Suomessa ja sen ovat tehneet Piela sekä Tilastokeskuksen yliaktuaari Ossi Nurmi. Joulukertoimet julkaistiin nyt viidettä kertaa.
Lapissa joulukertoimet ovat enimmäkseen laskusuunnassa. Syytä huoleen ei kunnilla suinkaan ole, sillä kansainvälinen matkailu Lappiin on edelleen ollut nousujohteista. Joulukertoimen tarkastelu kohdistuu vain kotimaisiin puhelinliittymiin.
Koko Etelä-Savo pysyy joulumaana, sen kaikissa kunnissa kerroin on yli yhden. Niissä siis on joulupäivänä enemmän väkeä kuin normaalisti. Mikkeli on myös ainoa maakuntakeskus, jossa joulukerroin on yli yhden.
Mökkeily ei välttämättä vedä jouluisin kovin monia. Esimerkiksi Kustavissa mökkejä on reilusti yli kolminkertainen määrä asukkaisiin nähden, mutta sen joulukerroin on vain 1,02.