Näillä alueilla Ukrainan joukot ovat edenneet

Ukrainan joukkojen etenemisestä tällä viikolla useilla alueilla on saatu vahvistettua tietoa, kertoo ajatushautomo ISW:n (Institute for the Study of War) tuore analyysi.

Ukraina on edennyt ainakin Donetsk-Zaporizhian alueen raja-alueella, Länsi-Zaporizhian alueella, Bakhmutin eteläpuolella ja Klishchiivkassa.

– Syyskuun 9. päivänä julkaistut sijaintitiedot osoittavat, että Ukrainan joukot etenivät Novomajorskesta luoteeseen (18 km kaakkoon Velyka Novosilkasta) Donetskin ja Zaporizhian alueen rajalla, jossa venäläiset lähteet kertovat taistelujen kiihtyneen viime päivinä, ISW:n raportissa kirjoitetaan.

Lisäksi erilliset sijaintitiedot osoittavat ISW:n mukaan, että Ukrainan joukot etenivät myös Novoprokopivkasta koilliseen ja itään (13 km Orikhivista etelään) sekä Verboven länsipuolelle (20 km kaakkoon Orikhivista) Länsi-Zaporizhian alueella.

Ukrainan joukot tiedottivat edistyksestä Bakhmutin eteläpuolella, ja lisäksi venäläislähteistä kerrotaan, että venäläiset joukot ovat joutuneet vetäytymään Andriivkasta.

Ukrainan joukot ovat saavuttaneet edistystä myös Klishchiivkan alueella, Ukrainan viranomaiset tiedottivat.

NEW: #Ukraine made confirmed advances in the Donetsk-Zaporizhia Obl. border area and in western #Zaporizhia Obl. & made claimed advances south of #Bakhmut on Sept. 9.#Russia’s war in Ukraine is increasingly constraining Russian local & regional politics. https://t.co/mgFccvsdXm pic.twitter.com/idi5j445hq

— ISW (@TheStudyofWar) September 9, 2023