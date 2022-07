Näetkö kuvailluusioon kätketyn numeron?

Reddit-sivustolla ihmetellään kuvailluusiota, johon on kätketty numeroita. Hämmästystä herättää se, että mustavalkoisen kuvan katsojat näkevät samassa kohdassa eri numeroita.

Asiasta on kirjoittanut myös brittilehti The Sun, jonka mukaan katsojan näkemät numerot saattavat paljastaa jotain silmien kunnosta.

Numeroiden 3246 näkeminen voi kertoa likinäköisyydestä ja hajataitosta. Jos kuvassa näkee numerot 3240, katsojalla saattaa olla hajataittoa muttei likinäköisyyttä. Numerot 1246 sen sijaan voivat viestiä likinäöstä ilman hajataittoa.

Kuvan katsojia muistutetaan, että yksittäinen kuvailluusio ei kuitenkaan riitä kertomaan tarkasti silmien kunnosta ja terveydestä. Näön heikkenemisestä huolestuneille suositellaan käyntiä optikolla tai silmälääkärillä.

SOCIAL EXPERIMENT:

WHAT NUMBERS DO YOU SEE? pic.twitter.com/5D7XTHWw9e

— BirdGang🦅 (@GordonsWord) June 21, 2019