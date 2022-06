”Näät Moskova pettää tuhansien vuosien mennen”

Valtioneuvos Riitta Uosukainen täytti lauantaina 80 vuotta. Pitkäaikainen kokoomuksen kansanedustaja tunnetaan erityisesti eduskunnan puhemiehenä 1994–2003 ja presidenttiehdokkaana vuoden 2000 vaalissa.

Karjala-lehdessä Riitta Uosukainen muistelee Vladimir Putinin vierailua eduskunnassa 1991.

– Keskustelimme Putinin kanssa saksaksi. Silloin ajattelin, että hänestä voisi tulla ihan kunnon ihminen, vaikka hän ei ymmärtänytkään parlamentarismista mitään. Toisin kävi ja elämme kauheita aikoja, Riitta Uosukainen sanoo Karjala-lehdelle.

– Suomen tie Natoon on ollut helpompi kuin Euroopan unioniin, lukuun ottamatta nyt vastaan tulleita vaikeuksia Turkin kanssa, hän katsoo.

Rajan pinnassa ja raja- ja merivartiokoulun lähellä asuva Uosukainen toteaa, että ”olen evakko ja karjalainen, ne ominaisuudet ovat minussa aina eikä niitä tarvitse selittää”.

– Miuta ei raja pelota, koska sillä on vankka suoja rajavartiolaitoksessa ja puolustusvoimissa. Aitaa ei tarvita, vaan on edelleen kehitettävä moderneja keinoja taata rajaturvallisuus.

Hän lausuu haastattelussa Eino Leinon runon vuodelta 1919:

Kuin syyttäjät seisomme aamussa ajan,

Ukraina ja Puola ja Suomi ja Viro,

Tuli tuiskavi myös Lätin, Liettuan pajan

Yks meillä on yhteinen tunnus ja kiro,

Me selvän nyt vaadimme raakuuden rajan,

Kuin lieneekin valtioviekkaus sen siro,

Näät Moskova pettää, on pettänyt ennen,

ja pettää tuhansien vuosien mennen.

Valtioneuvos sanoo kiittäneensä Boris Jeltsiniä Neuvostoliiton ja Stalinin tekemän talvisodan virheen tunnustamisesta, mutta ”nyt Venäjän reaktiot ovat taas täysin päinvastaisia”.

– Olemme kärsineet vääryyttä ja sen olen sanonut, mutta en ole vaatinut Karjalaa takaisin.