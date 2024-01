Myyjät paljastavat IS:lle: Tällainen on tyypillinen varas

Neljä kaupan myyjää ovat kertoneet Ilta-Sanomille, millainen on tyypillinen myymälävaras.

Useimmin tavattu myymälävaras ei myyjien mukaan näe nälkää, vaan hän haluaa sammuttaa janon. Varkaiden suosiossa ovat alkoholijuomat.

– Enimmäkseen meiltä varastetaan alkoholituotteita, lihoja sekä karkkia, myyjä toteaa.

– Meidän myymälän valikoima ei ole hintavimmasta päästä, eli suosituin tuote on aikalailla joku kaljalava tai lonkero sixpack. Kalliimpia tuotteita, mitä meiltä on lähtenyt kävelemään, on ollut joitain isoja savustettuja lohipaloja, toinen kertoo.

Myyjien mukaan varkaat ovat kaikenikäisiä miehiä ja naisia.

– Meidän myymälässä eniten varastavat noin 30–40-vuotiaat miehet ja 12–18-vuotiaat nuoret, niin sanotut ’roadman’-pojat, kaupan kassalta kerrotaan.

– Eniten kiinni jäävät alkoholistit ja narkomaanit, koska heitä osataan pitää silmällä. Vanhuksia jää enemmän kiinni kuin keski-ikäisiä työssäkäyviä.

Yksi myyjä kertoo IS:lle, että ympärilleen pälyilevä henkilö herättää epäilyksen varkaudesta. Varkaat voivat myyjien mukaan tosin olla myös itsevarmoja ja ilmeettömiä.

– Pelkän ulkonäön takia ei haluaisi ikinä asettaa ennakkoluuloja, mutta tässä työssä sitä valitettavasti välillä arvioi sen puolesta, ottaako jonkun henkilön tarkkailun alle. Meillä kävi ennen asiakkaana eräs mieshenkilö, joka antoi itsestään todella varakkaan kuvan. Hän jäi kiinni halvimman kaljan varastelusta.