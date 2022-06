Mysteeriraketti iskeytyi kuuhun – tutkijat ymmällään

NASA on havainnut ”mysteerisen rakettikappaleen” törmänneen Kuun pintaan aiemmin tämän vuoden aikana. Törmäys on jättänyt jälkeensä laajan ”kaksoiskraatterin”, mikä tarkoittaa, ettei kyseessä ollut mikään keskivertoraketti.

– Yllättäen kraatterin muodostaa itse asiassa kaksi kraatteria, itäinen kraatteri (halkaisijaltaan 18 metriä) menee päällekkäin läntisen kraatterin (halkaisijaltaan 18 metriä) kanssa. Tuplakraatteri on yllättävä… Mikään muu raketti ei ole jättänyt Kuun pintaan kaksi tuplakraatteria, raportoi NASA.

Mikään avaruustutkimusta harjoittava maa ei ole kuitenkaan kertonut olevansa vastuullinen mysteerisen raketin törmäyksestä. Nasan tutkijat ovat ymmällään, kuka on raketin laukaisija. Sen 24. kesäkuuta julkaisevat Kuu-kuvat näyttävät poikkeuksellisen törmäyspaikan.

Tähtitieteilijät ennustivat törmäystä havaittuaan viime vuoden lopulla tunnistamattoman raketin olevan törmäyskurssilla Kuun kanssa. Lopulta se iskeytyi 4. maaliskuuta lähelle Hertzsprungin kraatteria Kuun kääntöpuolella.

NASAn mukaan kaksi suurta kärkikappaletta raketin molemmissa päivässä ovat voineet aiheuttaa tuplakraatterin, mutta huomautti tämän olevan erittäin epätavallista. NASAn mukaan käytetyissä raketeissa on raskas moottori toisessa päässä ja kevyt tyhjä polttoainetankki toisessa päässä. Avaruusvirasto ei halunnut arvailla, mikä olisi voinut olla se toinen raskas massakappale.

– Koska raketin alkuperä pysyy epävarmana, sen kraatterin kaksoisrakenne saattaa kertoa jotain sen alkuperästä, totesi NASA tiedotteessaan.

Ainakin 47 NASAn rakettia on jättänyt jälkensä Kuun pintaan, Arizonan osavaltionyliopiston vuonna 2016 keräämien tietojen mukaan. Neljä suurempaa kraatteria syntyivät Apollo-lennoista 13, 14, 15 ja 17. Mysteeriraketin jättämän kaksoiskraatteri on leveydeltään lähes vastaava Apollo-kraatterien kanssa.

