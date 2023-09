Myrsky iskee Suomeen, täällä sataa eniten lunta

Myrsky vyöryy tällä viikolla Suomeen, kertoo Foreca.

Ennusteen mukaan vettä ja lunta tulee paikoin reilusti viikon puolivälissä. Eniten sataa Lapissa, jossa sataa veden lisäksi lunta.

– Näillä näkymin Lapin etelä- ja keskiosassa sadetta on tulossa tiistain ja keskiviikon aikana yhteensä 25–50 millimetriä, paikoin jopa enemmän. Pohjois-Lapissa sademäärä jää paikoin alle 10 millimetriin. Lumen osuus Lapin sateesta on vielä vaihdellut eri ennusteiden välillä. Paikoin Keski-Lapissa voi suuri osa sateesta olla lunta tai räntää, hurjimmissa ennusteissa lumikertymät ovat jopa 15 senttimetristä lähemmäs 40 senttimetrin lukemia, mutta toisaalla taas lähes kaikki sade tulee vetenä. Lumisinta on todennäköisesti paikoin tunturialueilla, Forecan meteorologi Anna Latvala sanoo.

– Kurjaan ajokeliin kannattaa varautua sekä Keski-Lapissa että monin paikoin pohjoisempanakin. Lämpötila on kuitenkin suurimman osan aikaa lähellä nollaa tai plussan puolella, joten lumipeite painuu kasaan jo sataessaan.

Ennusteen mukaan myös Lapin eteläpuolella tulee sateita tiistain ja keskiviikon aikana. Nämä sateet ovat vettä.

– Kahden vuorokauden sadekertymä tiistain ja keskiviikon aikana on tuoreen ennusteen mukaan maan etelä- ja keskiosassa 5–25 millimetriä, suurimmat sademäärät olisivat lounaasta Pohjois-Savoon yltävällä kaistaleella. Ennusteessa on kuitenkin epävarmuutta, sillä osa sateesta tulee pienestä ja nopealiikkeisestä sadealueesta. Pohjoisempana Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa paikalliset erot sademäärissä ovat vielä suurempia: 5 millimetrin tienoilta reiluun 30 millimetriin, Latvala kertoo.