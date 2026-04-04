Myös mafialla on silmänsä Messinansalmen miljardisillassa

Tämä kävi ilmi hiljattain pidetyssä Italiansenaatin kuulemistilaisuudessa, jossa kansallisen korruptiontorjuntaviranomaisen (Autorità nazionale anticorruzione, ANAC) puheenjohtaja Giuseppe Busia löi viimeisen naulan teknisten yksityiskohtien ja poliittisten lausuntojen väliin jääneeseen solmuun, uutisoi Antimafia 2000.

Asian ydin on se, että hanke on viime vuosina kokenut merkittäviä muutoksia sekä kustannusten että rahoitusrakenteen suhteen, jopa siihen pisteeseen, että siitä on tullut kokonaan julkinen.

Pelkästään luvut puhuvat puolestaan. Alkuperäisestä noin neljän miljardin euron budjetista se on nyt noussut yli 13 miljardiin euroon, ja katteet saattavat kansallisen korruptiontorjuntaviranomaisen mukaan olla jo sallittujen kynnysarvojen rajoissa.

Hankkeessa on suuri mafiajärjestöjen soluttautumisriski

Busia nosti esiin myös toisen, vähemmän teknisen mutta ehkä jopa konkreettisemman kysymyksen: näin laaja hanke voi houkutella rikollisia intressejä, mikä edellyttää paljon tiukempaa valvontajärjestelmää.

– Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä ongelmana onkin järjestäytynyt rikollisuus. Tämä johtuu siitä, että Messinansalmen silta ei ole vain insinööritaidon saavutus eikä vain oikeudellinen tai ympäristöllinen asiakokonaisuus. Se on ennen kaikkea valtava määrä julkista rahaa.

– Ja siellä, missä on miljardeja euroja, Italian historia opettaa, että edut eivät ole koskaan puolueettomia – etenkään mafian edut. Puhumme todellakin hankkeesta, joka juuri kokonsa vuoksi voi muuttua poikkeukselliseksi tilaisuudeksi laittoman pääoman pesuun.

Italiassa tämä ei ole hypoteettinen riski, vaan jo nähty, tutkittu ja dokumentoitu dynamiikka. Tämän vahvistivat useita kuukausia sitten mafianvastaisen tutkintaosaston johtajat, jotka raportoivat, että Calabrian ja Sisilian mafiaperheet – ’Ndrangheta ja Cosa Nostra – ovat jo valmiita sieppaamaan hankkeen rakentamiseen liittyviä sopimuksia ja alihankintasopimuksia.

ANACin mukaan ”emme puhu vain suorista sopimuksista, vaan kaikesta, mikä niiden ympärillä pyörii: tarvikkeista, logistiikasta, jätehuollosta, maanrakennuksesta, maan hankinnasta.

– Juuri tällä rintamalla on ilmennyt todisteita, jotka vahvistavat huolta. Jotkin Calabrian töiden vaikutusalueet näyttävät liittyvän historiallisten paikallisten klaanien, kuten Mancuson ’Ndrangheta-klaanin, perheenjäseniin. Nämä maat ostettiin vuosien varrella, ja ne ovat mahdollisesti suoraan tai epäsuorasti mukana hankkeen operatiivisissa vaiheissa.