Muutos etäkokouksiin: Tekoälyn avulla katsot aina kameraan

Teknologiayhtiö Nvidia on julkaissut uuden version koneoppimiseen ja tekoälyyn pohjautuvasta Broadcast-ohjelmistostaan, jonka tarkoituksena on helpottaa muun muassa taustojen vaihtoa videolähetyksiin.

Uudeksi ominaisuudeksi on lisätty Eye Contact– eli katsekontaktiominaisuus. Videokokouksisissa osallistujat katsovat usein pois kamerasta jo senkin vuoksi, että videokamera on sijoitettu ruudun ylälaitaan, ja osallistujien katse suuntautuu näytöllä sijaitseviin kohteisiin.

Nvidian beta-versiossa oleva ominaisuus muuttaa kuvaa niin, että käyttäjä näyttää katsovan koko ajan kameraan. Tom’s Hardware -sivuston mukaan työkalua on kehitetty jo yli vuoden, eikä sen toteutus ole vieläkään aukoton. Koneoppimisen kannalta haasteena on kasvojen ja eri ympäristöjen valtava määrä.

Nvidia sanoo tekoälyn säilyttävän silmien luonnollisen värin ja silmän räpäytykset. Ohjelmisto vaihtaa simuloiduista silmistä todelliseen kuvaan, jos käyttäjä katsoo kauemmas näytöstä. Työkalun mainostetaan olevan hyödyllinen esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilö lukee muistiinpanoja.

Arvostelijoiden mukaan jatkuva tuijotus kameraan voi vaikuttaa luonnottomalta tai jopa karmivalta. Tekoälysovellusta helpompi ratkaisu lienee katsoa ajoittain kohti kameraa.

