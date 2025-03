Ensimmäisestä muumiromaanista 80 vuotta

Muumipeikot ja niiskut ovat eri lajeja. Muumit ovat pysyvästi valkoisia, kun taas niiskut vaihtavat toisinaan väriään tunnetilojen mukaan.

Muumitalon on rakentanut Muumipappa. Se muistuttaa muodoltaan pyöreää kaakeliuunia, sillä muumien esi-isät ovat asuneet kaakeliuuneissa.

Muumit saavat ruokansa kalastamalla ja keräilemällä hedelmäpuista ja suuresta keittiöpuutarhasta. Lisäksi he käyvät vaihtokauppaa pari kertaa vuodessa kauppiashemulin kanssa.

Muumipeikko on noin 20 senttiä pitkä. Hän on arviolta alakouluikäinen, Janssonin sanoin: ”Muumipeikko on juuri siinä iässä, jossa kesät ovat pitkiä ja vesi lämmintä ja koko ajan tapahtuu jotakin uutta.”

Muumimamman laukussa on korujen lisäksi esineitä, joita voi tarvita äkillisesti: vatsatautipulveria, rautalankaa, karamelleja, kuivia sukkia ynnä muuta.

Pikku Myy on syntynyt juhannusyönä ja lakkasi kasvamasta kolmen kuukauden ikäisenä. Hän on Mymmelin lapsi, mutta Muumiperhe adoptoi hänet. Myy viittaa matemaattiseen käsitteeseen, pienimpään kaikista, millimetrin tuhannesosaan.

Mymmeleitä on kaksi: Myyn äiti sekä Mymmeli nuorempi, joka on Myyn vanhin sisarus.

Nuuskamuikkunen on Mymmeli vanhemman ja Juksun lapsi. Hän on Myyn ja Mymmeli nuoremman velipuoli.

Hattivatit ovat kuuromykkiä vaeltajaolentoja, jotka muuttuvat ukonilmalla sähköisiksi. Hattivatit eivät syö eivätkä nuku; ne ovat kasvaneet siemenistä.

