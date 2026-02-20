Museo antaa alennusta pääsylippuun jokaisesta pakkasasteesta

Suomen Ilmailumuseo ryhtyy antamaan alennusta aikuisen museolipun hinnasta pakkasasteiden mukaan. ”Dynaamisessa pakkashinnoittelussa” lipun hinnasta vähennetään 1 euro jokaista pakkasastetta kohden aina –14 pakkasasteeseen asti. Normaalihintainen lippu maksaa 14 euroa.
Kampanjassa lämpötilamittarina toimii Helsinki-Vantaan lentoaseman virallinen lämpötilalukema. Esimerkiksi -5 astetta tarkoittaa viiden euron alennusta.
Vaihteleva pakkashinnoittelu on tiedotteen mukaan tiettävästi ensimmäinen laatuaan suomalaisessa museokentässä. Museo haluaa tarjota 24. helmikuuta alkavassa kampanjassaan kävijöille syyn lähteä liikkeelle myös pakkassäällä.
Suomen Ilmailumuseo sijaitsee Vantaan Aviapoliksessa. Museo esittelee suomalaisen siviili- ja sotilasilmailun historiaa, lentokoneita sekä ilmailutekniikkaa.