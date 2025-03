Muodin hautausmaa autiomaassa – ”Myymme vaatteet postikulujen hinnalla”

Joka viikko Bastián Barria kiertelee Atacaman autiomaassa Pohjois-Chilessä etsimässä hiekan sekaan hylättyjä käyttökelpoisia vaatteita, joita voidaan sitten myydä verkossa postikulujen hinnalla. Ostajia on esimerkiksi Brasiliasta, Kiinasta, Ranskasta, Yhdysvalloista ja Englannista asti, kertoo The Guardian.

Tempaus on osa laajempaa Re-commerce Atacama– kampanjaa, jonka tarkoituksena on herättää ihmiset ymmärtämään erityisesti pikamuodin seuraukset, ja kannustaa ajattelemaan muotia ja sen toimintamallia uudella, kestävämmällä tavalla. Tarkoitus on korostaa, että kyseessä on globaali ongelma, johon tulee puuttua.

Vuonna 2024 toteutettiin hiekka-teemalla kulkeva tempaus ”sand catwalk”, jolloin muotonäytöksen mallit kävelivät vaatekasojen ympäröimänä pukeutuneena alueelta löytyneisiin vaatteisiin.

Suuri osa autiomaahan hylätyistä ja sitten löydetyistä vaatteista saadaan käyttökelpoisiksi pesemisen ja huollon myötä.

– Nike, Adidas, Calvin Klein, Barria kertoo saaliistaan.

Hänen mukaansa vaatteita keräämällä ja niitä myymällä pyritään herättämään tunteita ja aikaansaamaan toimintaa.

– Pyrkimys on, että ihmiset olisivat aktiivisia toimijoita, passiivisten seuraajien sijaan.

Hänen mielestään on surullista, että autiomaassa makaa kasoittain käyttökelpoisia vaatteita.

– Aluksi olin tietynlaisessa epäuskossa nähdessäni tämän tapahtuvan. Kysyin itseltäni, miksi täydellisessä kunnossa olevia vaatteita hylätään autiomaahan, kun on niin paljon ihmisiä, jotka saattaisivat haluta niitä käyttää. Se on surullista. Se saa minut tuntemaan itseni voimattomaksi, hän sanoo.

Vuonna 2022 maahan saapui yli 131 000 tonnia vaatteita, joista suurin osa saapui Pohjois-Chileen. Osa vaatteista myydään eteenpäin, mutta jopa 70 % päätyy vuosittain autiomaassa oleville kaatopaikoille.

Chilessä tekstiilijätteen dumppaaminen laillisiin kaatopaikkoihin on kielletty, koska se aiheuttaa maaperän epävakautta.

Autiomaa on yksi maan suosituimmista matkailukohteista ja tunnettu sen upeista omanlaatuisista maisemista. Monille maisema näyttäytyy kuitenkin muodin kaatopaikan seurauksena tuhoisana.