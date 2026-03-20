Muistiinpanoja Hiroshiman pommituksesta myydään jälleen

Yhdysvaltojen sotaministeriö antoi 6. elokuuta 1945 B-29-pommikoneen lentäjälle, kapteeni Robert A. Lewisille muistikirjan nimeltä ”Line of Position”. Siihen hän kirjoitti muistiinpanonsa tehtävästä ”Little Boy”, Japanin Hiroshimaan suuntautuneesta pommituslennosta, jossa B-29 ”Enola Gay” pudotti ensimmäisen atomipommin.

Koneen perämiehenä toiminut Lewis alkoi kirjoittaa koneen noustua Tyynenmeren Tinianin saarelta kohti Japania. Hänen omakätisesti kirjoittama kertomuksensa pommitusretkestä on myynnissä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hänen vaihe vaiheelta etenevän raporttinsa, joka sisältää hänen tunnetun reaktionsa: ”Voi Luoja, mitä me olemme tehneet”, on pannut myyntiin Dan Whitmore, harvinaisten kirjojen kauppias Kalifornian Pasadenasta.

Hintapyyntö muistikirjasta on 950 000 dollaria (828 000 euroa).

Kyseessä on viides kerta, kun Lewisin muistiinpanot ovat tulleet myyntiin. Ensimmäisen kerran ne myytiin Sothebyn huutokaupassa 37 000 dollarilla vuonna 1971. Lewisin, joka oli itse läsnä huutokaupassa, kerrotaan sanoneen, että hän uskoi kertomuksella olevan suurta historiallista arvoa ja ettei hän tiennyt, mitä muuta sillä voisi tehdä.

Muistikirja myytiin Whitmoren mukaan uudelleen 85 000 dollarilla Sothebyssä vuonna 1978, 391 000 dollarilla Christien huutokaupassa vuonna 2002 ja 543 000 dollarilla Heritagen huutokaupassa vuonna 2022.

Kahdeksansivuinen kertomus kirjoitettiin New York Timesin tiedetoimittajan, Pulitzer-palkinnon saaneen William L. Laurencen puolesta. Manhattan-projektin virallisena historioitsijana hän oli ainoa journalisti, joka näki sekä Trinity-kokeen että Nagasakin pommituksen. Hänen piti osallistua myös Hiroshiman lennolle, mutta hän saapui Tinianille myöhässä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Lewis kertoo kirjoittaneensa suurimman osan muistiinpanoista lähes täydellisessä pimeydessä, ja kuten hän huomauttaa, puolimatkassa häneltä loppui muste, joten hän joutui jatkamaan lyijykynällä.

Whitmore aikoo tuoda muistikirjan New York International Antiquarian Book Fair -kirjamessuille, jotka alkavat 30. huhtikuuta 2026.