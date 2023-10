”Muistanko oikein? Eikä keskustan esityksestä tehty 2000-luvun suurin polttoaineveron korotus?”

Eduskunnan täysistunnossa kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kysyi liikenneministeri Lulu Ranteelta (ps.) bensiinin hinnasta.

– Liikenneministeri Ranne, muistanko oikein, että viime kaudella keskustalaisen valtiovarainministerin esityksestä tehtiin elokuussa 2020 koko 2000-luvun suurin polttoaineveron korotus kerralla? Muistanko oikein?, Timo Heinonen aloitti.

Heinosen mukaan ”nyt pääministeri Petteri Orpon hallitus keventää polttoaineveroa ja ajoneuvoveroa. Hallitus siis helpottaa autoilijoiden polttoainekustannuksia”.

– Maailmanmarkkinahinta heilahtelee, sen kaikki tietävät, mutta me tiedämme sen, että tämän hallituksen aikana polttoainetta verotetaan vähemmän kuin keskustan vasemmistohallituksen aikana.

– Liikenteen kokonaisverorasite laskee siis yhteensä 270 miljoonaa euroa, kun hallitus keventää myös vuotuista ajoneuvoveroa. Kysyisin teiltä, liikenneministeri Ranne: koska viimeksi Suomessa on alennettu polttoaineveroa? Minun muistaakseni ja tietääkseni ei koskaan, Heinonen vastasi omaan kysymykseensä.

Myös kokoomuksen Heikki Autton mukaan ”autoilijoille vastaantulona se, että tämä hallitus laskee polttoaineveroa, on todella historiallista. Tällaista ei Suomen historiassa ole aiemmin tapahtunut. Eli tässä mielessä Orpon hallitus on nyt kyllä historiallisella asialla”.

Keskustan Hanna Kosonen puolustautui.

– Tuntuu tosi hienolle olla keskustalainen, koska eihän tässä vissiin muita puolueita viime kaudellakaan hallituksessa tarvittu, kun me tehtiin kaikki toimet. Mutta me tehtiin silloin kyllä hallituksessa myös erityisen iso selvitys siitä, mikä on järkevää polttoaineen hinnan kohtuullistamisessa, Hanna Kosonen sanoi.

Liikenneministeri Lulu Ranne ei vastannut kysymyksiin aivan suoraan.

– Kun te katsotte sitten tämän kauden lopussa sitä, millä tavalla autoilijoita ja kumipyöräliikennettä on kohdeltu, niin väitän kyllä, että lopputulos on suomalaisille yrittäjille, kansalaisille positiivinen, ministeri Ranne sanoi.

– Kaikki tietävät myös, että vaikka kuinka haluaisimme, me emme tämän enempää voi laskea niitä veroja. Tämä meidän autoilijoihin liittyvä verolasku on aivan historiallinen. Toki tekisimme paljon enemmänkin, mutta tiukan euron hallitus on nytkin kyseessä. Me emme heittele rahoja sinne tänne.