Muista nämä säännöt ilotulitteiden kanssa

Kiinteistöliitto kehottaa huomioimaan vuodenvaihteen ilotulituksissa ja juhlinnassa naapurit, lemmikit ja yleisen turvallisuuden.

Naapuruston kärsivällisyys voi joutua koetukselle, jos pommien paukuttelu jatkuu kohtuuttoman pitkään. Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä vain kello 18–02 välisenä aikana.

Ajankohdan lisäksi rakettien ampumisen paikka on syytä valita huolella. Se ei yleensä onnistu tarpeeksi turvallisesti taloyhtiön pihalla.

– Kun rakettien ampumiselle valitaan turvallinen paikka riittävän kaukana rakennuksista, ampujan ei tarvitse pelätä ilotulitteiden osumista rakennuksiin tai autoihin, eikä kotieläinten tai naapureidenkaan tarvitse kuunnella ikkunan edessä räjähteleviä raketteja, Kiinteistöliiton juristi Katja Lindvall toteaa tiedotteessa.

Lisäksi on hyvä muistaa, että ilotulitteita ei saa säilyttää taloyhtiön yhteisissä tiloissa, ullakolla tai verkkokellarissa.

Kun juhlat on juhlittu, useimmat haluavat hankkiutua joulukuusesta eroon viimeistään loppiaisena. Kuivahtaneen kuusen ulos kantamisesta syntyy pahimmillaan melkoinen sotku, joka on kohteliasta siivota pois porraskäytävästä ja muualta yhteisistä tiloista.

Kuusesta voi karsia oksat sahalla tai puukolla jo sisätiloissa, jolloin ne voi viedä jätesäkissä ulos. Pelkästä kuusenrungosta ei synny ulos kantaessa suurta sotkua.

Kuusen voi myös kääriä sisällä esimerkiksi räsymattoon ja kantaa sen suojissa ulos. Myynnissä on myös erityisiä kuusipusseja, jonka voi virittää kuusen alle jo pystytyksen yhteydessä.

Hävittämisen hetkellä pussi vedetään kuusen yli ja kuusi kannetaan ulos pussiin suljettuna.