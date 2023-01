Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ekonomisti Sami Pakarinen julkaissut Twitterissä kuvion European Social Survey-kyselytutkimuksesta.

Suomalaisilta, ruotsalaisilta, norjalaisilta ja tanskalaisilta on kysytty, ovatko he samaa mieltä väitteestä, että ”yhteiskunta on reilu, kun kovasti töitä tekevät ansaitsevat enemmän kuin muut”.

Kuvio näyttää prosenteissa sen, kuinka moni vastaaja on tätä mieltä. Tanskalaisista 86,1, norjalaisista 81,5, ruotsalaisista 78,2 ja suomalaisista 75 prosenttia on samaa mieltä väitteen kanssa.

Sami Pakarinen tekee johtopäätöksen suomalaisten häntäsijasta. Hänen mukaansa asenteissa on korjattavaa.

– Muissa Pohjoismaissa ahkeruutta arvostetaan enemmän kuin Suomessa. Meidän pitää pystyä parempaan hyvän tulevaisuuden turvaamiseksi, hän tviittaa.