MTV: Vesa osti matkan avaruuteen 150000 eurolla

MTV:n Huomenta Suomessa vieraillut suomalainen Vesa Heilala on ostanut lipun avaruusmatkalle. Hintaa tulevalla matkalla on 150 000 euroa.

Heilalan olisi määrä lentää avaruuteen Virgin Galactican lennolla numero 35. Heilala kertoo, että yritys on tähän mennessä suorittanut kyseisiä avaruuslentoja numeroon kolme asti. Matkalle Heilalan olisi määrä lähteä aikaisintaan vuonna 2024.

Lento kestää noin kaksi tuntia ja itse avaruudessa vietetään Heilalan mukaan viitisen minuuttia.

– Mä voin katsoa sitä avaruutta, joka on tosi musta. Ne jotka on käyneet siellä sanovat, että se on niin musta, ettei missään muualla, Heilala sanoo.

– Tai sitten voin katsoa alaspain ja nähdä maapallon, hän jatkaa.

Raketissa on 18 ikkunaa, josta matkustajat voivat katsella avaruutta. Matkustajia raketissa on Heilalan mukaan neljästä viiteen.

Avaruusmatkailuun liittyy myös riskejä, mutta Heilala on ottanut niistä selvää ja tutustunut esimerkiksi painottomaan tilaan ja G-voimiin jo ennalta.

– Uskon siihen, että he haluavat laittaa ihmisiä turvallisesti avaruuteen ja takaisin, Heilala sanoo.

Haaga-Helian avaruusmatkailututkija Anette Toivasen mukaan avaruusmatkailu voi yleistyä tulevaisuudessa kaikille saavutettavaksi. Hän nostaa esimerkkinä kiertoratahotellit, joita on Toivasen mukaan rakenteilla tällä hetkellä.

– Kiertoradalle sijoittuva hotelli. Sä menet sinne lomalle vaikka pariksi päiväksi ja katselet maata sieltä käsin, Toivanen kuvailee Huomenta Suomessa.

– Tämän tyyppisiä, missä olisi sitten tila, missä on painovoima myöskin, Toivanen sanoo. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on vielä visio.

Avaruuslennon onnistuminen olisi merkittävä tapahtuma Heilalalle, joka voisi mahdollisesti olla ensimmäinen suomalainen siviili avaruudessa.