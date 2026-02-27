MTV: Vaatteiden hintaan odotetaan korotuksia

EU:n uusi jätepuitedirektiivi voi nostaa vaatteiden hintoja. Sen myötä kaikissa jäsenmaissa vastuu ja kustannukset tekstiilien kierrätyksen ja jätehuollon järjestämisestä siirtyy vaatteiden ja kenkien valmistajille ja maahantuojille. Vastaava käytäntö on jo sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksessä.

Uudistus tulee voimaan kahden vuoden kuluttua. Johtava asiantuntija Emilia Gädda Suomen Tekstiili & Muoti ry:stä kertoo MTV Uutisille, että ala on valmistautunut muutoksen, mutta huolenaiheitakin on.



– Keskeiset huolenaiheet liittyvät tietenkin kustannuksiin ja hallinnolliseen taakkaan ja ihan käytännön toteutukseen, että miten se toteutetaan järkevästi, hän kertoo MTV:lle.

Vaatteiden hintoihin voi tulla korotuksia.



– Kyllä se väistämättä myös siihen johtaa. Meidän pitää kuitenkin muistaa, että yksittäisen tuotteen kohdalla se korotus on aika maltillinen varmastikin, mutta kyllä tämä järjestelmä pitää rahoittaa jollain tavalla, Gädda toteaa.