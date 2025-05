MTV: TikTokin datakeskuksen rakentaja tonttikaupoilla myös Lohjalla

Lohjan kaupunki on myymässä tontin TikTokille datakeskusta Kouvolaan rakentavalle kiinteistöyhtiö Hypercolle. Myös Lohjalla kyse on datakeskusta varten hankittavasta tontista. Kaupat on MTV:n mukaan tarkoitus tehdä jo huomenna maanantaina.

Toisin kuin Kouvolan datakeskuksen kohdalla, Lohjan osalta ei ole tiedossa kuka olisi keskuksen lopullinen käyttäjä. Työ- ja elinkeinoministeriö on kuitenkin kehottanut Lohjan kaupunkia harkitsemaan tonttikauppaa uudelleen, tai lykkäämään kauppojen allekirjoittamista.

MTV:n tietojen mukaan syynä ovat epäilyt, joita ministeriössä on herännyt liittyen Hypercon omistussuhteisiin ja yhteistyöhön kiinalaisen sosiaalisen median palvelun TikTokin kanssa.

Lohjan kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo vahvistaa ministeriön yhteydenoton. Hän ei kuitenkaan näe perusteita tonttikaupan lykkäämiselle tai perumiselle.

– Tonttikaupalle on puolustusministeriön lupa. Olemme olleet yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, ja olemme ilmoittaneet, että mikäli heiltä ei tule sellaista tietoa, joka olisi tonttikaupan toteuttamisen kannalta riskialtista, niin etenemme ihan normaalin tonttikauppaprosessin mukaisesti, Puistosalo kommentoi MTV:lle.

Puistosalon mukaan Hypercon toiminnasta ei ole tullut ilmi epäilyttäviä seikkoja. Hän huomauttaa, ettei Lohja näe kansainvälisyyttä tai kansainvälisiä omistussuhteita uhkana.

Lohjan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joona Räsänen (sd.) on samoilla linjoilla kaupunkirakennejohtajan kanssa.

– Pitäisi olla aika iso näyttö lainvastaisuudesta, tai jostain muusta raskauttavasta, jotta asiaa voitaisiin lähteä harkitsemaan uudelleen, Räsänen linjaa.

– Eihän yksikään Suomen kunta voi elinkeinoministerin mielenmaiseman perusteella tehdä ratkaisuja. Syytökset pitäisi pystyä yksilöimään todella tarkasti. Täytyy olla mustaa valkoisella, ja selvät todisteet, jotka antaisivat aihetta päätyä toisenlaiseen ratkaisuun.

Hypercon ja TikTokin suhteet herättävät huolta tietoturvallisuuteen liittyen. TikTok on kiinalainen sovellus josta muun muassa Suojelupoliisi on varoittanut. Sovellukseen liittyvien tietoturvahuolten vuoksi sitä ei saa asentaa esimerkiksi eduskunnan tai valtioneuvoston laitteille.

Kiinassa yhtiöiden mahdollisuus kieltäytyä tietojen luovuttamisesta eteenpäin on varsin rajattu. Kiinan kyberturvallisuuslaki esimerkiksi velvoittaa yhtiöitä tarvittaessa tukemaan valtion tiedustelupalvelua.