MTV: Räjähdevitsi lentoasemalla maksoi yli 5000 euroa

Räjähteillä vitsailu lentoasemalla johti yli 5 000 euron laskuun, kertoo MTV Uutiset.

Kyse on tapauksesta, jossa ulkomaalainen mies oli saapunut Helsinki-Vantaan lentoaseman turvatarkastukseen. Mies oli laittamassa tavaroita läpivalaistavaksi muovilaatikkoon, kun turvatarkastaja pyysi häntä ottamaan käsimatkatavaroista ulos mahdolliset nesteet ja elektroniikkalaitteet tarkastusta varten.

Tässä yhteydessä mies kysyi huumorilla, pitääkö hänen ottaa räjähteetkin esille laukusta.

Vitsi ei olisi kannattanut, sillä turvatarkastaja suhtautui siihen vakavasti. Niistä käynnistyi välittömästi turvatoimet, joiden seurauksena häntä ei päästetty lennolle ja hänen laukkunsa poistettiin lentokoneesta.

Miehen matkatavaroista ei löytynyt räjähteitä ja hän sanoi kommenttinsa olleen vain vitsi. Turvatarkastaja myönsi pitäneensä mahdollisena, ettei mies ollut puheidensa kanssa tosissaan. Lentoaseman korkeat turvallisuusmääräykset kuitenkin edellyttivät, että puheet otetaan tosissaan.

Tapaus sattui viime joulukuussa ja eteni nopeasti Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käsittelyyn. Oikeudessa mies tuomittiin perättömästä vaarailmoituksesta 50 päiväsakkoon. Hänen tuloillaan se tarkoitti 300 euroa. Lisäksi miehelle kertyi maksettavaa oikeudenkäyntikuluista yli 4 800 euroa. Kokonaisuudessaan lentoasemalla vitsailu aiheutti siis yli 5 000 euron lisälaskun.

Kyseinen tapaus toimii varoittavana esimerkkinä muillekin matkustajille. Lentoasemilla turvallisuusmääräykset ovat erittäin tiukat. Räjähteisiin, aseisiin tai muihin turvallisuusuhkiin viittaavat kommentit otetaan turvatarkastuksissa aina vakavasti, vaikka ne olisi tarkoitettu vitsiksi.