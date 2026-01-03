MTV: Näin puhdistat autosi lumesta

Olennaista auton puhdistamisessa lumesta on, että auton kaikki ulkopinnat tulee puhdistettua lumesta ja jäästä, kertoo MTV.

Esilämmitys – niin sisätilojen kuin moottorinkin – onkin oikein järkevää, mutta olennaisinta on kuitenkin huomata, että vaikka auton lasit olisivat esilämmittämisen myötä sulat ja puhtaat lumesta sekä jäästä, ovat muut pinnat yhä lumiset.

Lumien huolellisella puhdistamisella varmistetaan oma näkeminen ja näkyminen.

Jos auton konepellin jättää lumiseksi, puhaltaa ajoviima nopeuden kiihtyessä konepellin lumet tuulilasille. Vastaavasti jarrutustilanteessa katolla olevat lumet liukuvat herkästi tuulilasille.

Ilmanottoaukkojen päällä oleva lumi saattaa haitata tai jopa estää kokonaan ilman pääsyä autoon sisälle ja edesauttaa näin lasien sisäpintojen huurtumista. Lisäksi auton erilaiset tutkat ja kamerat pitää olla puhtaina, jotta niiden ohjaamat järjestelmät kykenevät toimimaan suunnitellusti.

Myös kosteuden pääsyä autoon tulisi välttää. Ylimääräinen kosteus autossa aiheuttaa lasien huurtumista. Kosteus tulee autoon sisälle näin talvella pääasiassa lumena, joten puhdistus tulee suunnitella siten, ettei lunta kulkeudu auton sisälle.