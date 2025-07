MTV: Näihin osakkeisiin uudet ministerit ovat sijoittaneet

Touko- ja kesäkuussa aloittaneet uudet ministerit ovat toimittaneet eduskunnalle sidonnaisuusilmoituksensa, kertoo MTV Uutiset. Kesäkuussa aloittivat elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) ja liikunta- urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala (kd.). Toukokuussa uutena työministerinä aloitti Matias Marttinen (kok.). Sidonnaisuusilmoituksista käy ilmi myös uusien ministereiden osakesijoitukset.

Puistolla on sijoituksia useissa suomalaisissa yhtiöissä, kuten Neste, Nokia, Sampo ja UPM. Suurin kotimainen sijoitus on Nokia. Kansainvälisesti hän on sijoittanut erityisesti kryptovaluutta-alan yhtiöihin, Galaxy Digital Holdingsiin ja Coinbaseen, sekä kanadalaiseen uraaniyhtiö Denison Minesiin. Lisäksi hänen salkustaan löytyy diabetes- ja laihdutuslääke Ozempicista tunnetun Novo Nordiskin osakkeita.

Marttisen sijoitukset puolestaan painottuvat kotimaisiin ja vakiintuneisiin yhtiöihin. Hän on sijoittanut muun muassa Apetitiin, Keskoon, Marimekkoon, Mandatumiin ja UPM:ään.

Poutala ei ole ilmoittanut osakesijoituksista. Hän on kuitenkin kertonut, että hänellä on omistuksia useammassa yrityksessä. Hän omistaa ja toimii toimitusjohtajana Sporttitalkoot-nimisessä yrityksessä, artikkelissa kerrotaan.