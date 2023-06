MTV: Sarjarikkoja särkee autojen ikkunoita – yksi epäilty kiinni

Ensimmäinen isku tapahtui noin pari kuukautta sitten, mutta nyt autojen sivuikkunoita on rikottu lähes joka toinen viikko. Viimeisin teko tapahtui tämän viikon maanantaina.

Helsingin poliisin rikoskomisario Lasse Manninen kertoo, että maanantain ja tiistain välisenä yönä kello puoli kahden aikaan yöllä yksi henkilö on otettu kiinni. Henkilön epäillään vahingoittaneen kahta autoa.

Mannisen mukaan teot ovat yksittäistapauksia, mutta hän vahvistaa, että tekoja on tapahtunut kevään aikana useampia. Tapahtumia on tullut poliisin tietoon erityisesti kesäkuussa, minkä vuoksi alueelle on kohdistettu lisävoimavaroja.