MT: Perinteiset huoltoasemat voivat pian kadota

Perinteisten huoltoasemien määrä on laskenut tuntuvasti, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. 2000-luvulla miehitettyjen huoltoasemien määrä on laskenut 1287:sta noin 635. Vielä vuonna 2015 miehitettyjä asemia oli yli 800.

Vastaavasti kylmäasemien määrä on yli kaksinkertaistunut, nykyään niitä on yli 1200. Eniten kylmäasemia on ABC-ketjulla, yhteensä 381 asemaa.

Neste Lehtimäen yrittäjä Juha Yli-Kesäniemen mukaan omistajavetoisten huoltoasemien on vaikeaa saada katetta pelkästä polttoaineiden myynnistä, sillä öljy-yhtiöt myyvät polttoainetta kylmäasemille edullisemmin kuin millä omistajakauppiaat voivat sitä ostaa.

Tämän vuoksi itsenäiset huoltoasemat ovat Yli-Kesäniemen mukaan vaikeuksissa. Lisäksi uudet maksutavat ovat kalliita investointeja pienille huoltoasemille.

– On kaiken maailman appimaksamista, minkä takia kassakoneet ja automaatit pitää uudistaa. Esimerkiksi viimeisestä korttitolppainvestoinnista tuli meille 13 000 euron kustannus, sanoo Yli-Kesäniemi Maaseudun Tulevaisuudelle.

Myös kauppojen aukioloaikojen vapautuminen vuonna 2016 on heikentänyt huoltoasemien kannattavuutta, sillä esimerkiksi oluen myynti on siirtynyt lähes pelkästään ruokakauppoihin, hän arvioi. Lisäksi erilaisten autotarvikkeiden myynti painottuu yhä enemmän suuriin myymäläketjuihin.

Kauppiasvetoiset huoltoasemat voivat Yli-Kesäniemen mukaan kilpailla ennen kaikkea oheispalveluilla, kuten autopesuilla ja ruoka- ja kahvilapalveluilla.

Hän muistuttaa perinteisten huoltoasemien merkityksestä tärkeinä kohtaamispaikkoina maaseudun asukkaille. Monessa paikassa ne voivat olla ainoa paikka, jossa pääsee tapaamaan muita paikallisia ja tätä tulisikin Yli-Kesäniemen mukaan korostaa aiempaa enemmän.