MT: Näin peset matot oikein

Maaseudun Tulevaisuuden haastatteleman Marttaliiton kehittämispäällikön Marjo Rantapusan mukaan parhaita paikkoja mattojen puhdistamiseen ovat tarkoitusta varten kuivalle maalle rakennetut pesupaikat, joita löytyy lähes jokaisesta kaupungista tai kunnasta.

– Niitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää, sillä likavettä ei saa joutua vesistöihin, sillä se rehevöittää. Kannattaa ajatella asia sen kautta, että haluaa pitää omasta vesistöstä hyvää huolta, että on mukava uida ja kalastaa.

Jos matot kuitenkin haluaa pestä mökillä, Rantapusan mukaan mattoja ei saa viedä laiturille.

– Matot tulee siis pestä kuivalla maalla, jolloin likavesi suodattuu maa-aineksen läpi. On hyvä olla tarkkana myös siinä, että pesuaine on ympäristöystävällistä eli kyljestä löytyy esimerkiksi Joutsenmerkki. Perinteinen mäntysuopa on myös turvallinen valinta.

Kaikista matoista ei välttämättä löydy pesuohjetta.

– Jos kyseessä on räsymatto, se kestää hyvin vesipesun samoin kuin monet matalanukkaiset matot, Rantapusa neuvoo.

Pesuaina pitää hänen mukaansa laimentaa ohjeiden mukaan esimerkiksi ämpäriin. Pesuvälineet kannattaa valita maeriaalin mukaan. Juuresharja toimii esimerkiksi räsymattojen pesemiseen, mutta pehmeille nukkamatoille sopii parhaiten pehmeä harja.Matto tulee pestä sen kuteiden mukaisesti. Kun matto on pesty, on kunnon huuhtelu tärkeää. Kostea matto on tärkeä myös saada kuivaksi.

Konepesua Rantapusa ei matoille suosittele.