Moskovasta länteen lähteneen mysteerikoneen tausta selvisi – kiersi Suomen Jäämeren kautta

Sosiaalisessa mediassa on tänään iltapäivällä arvuuteltu Moskovasta nousseen, ja Washington D.C.:n määränpääkseen ilmoittaman lentokoneen tarkoitusta. Konetta on seurattu kansainvälisen lentoliikenteen seurantapalveluiden kautta. Sen arvioitu laskeutumisaika Dullesin kentälle on kello 19 Suomen aikaa.

Lentoreittikartalta ilmenee, että venäläiskone kiersi Suomen itärajan sivuitse ja vältteli Suomen ja Norjan ilmatilat Jäämeren kautta.

Rossiya-lentoyhtiön Iljushin 96-300-konetta käytetään tiettävästi Venäjän korkeiden virkamiesten kuljettamiseen.

Asiassa heränneen kiinnostuksen jälkeen Venäjän ulkoministeriö on tiedottanut OSINTdefender-tilin mukaan, että kone on menossa hakemaan venäläisdiplomaatteja, joiden kolmen vuoden palvelusaika on tullut täyteen Yhdysvalloissa.

The Flight has “Gone out of Range” so it won’t appear back on Flight Tracking until it gets closer to Newfoundland in Northeastern Canada, I will Update once it’s back. — OSINTdefender (@sentdefender) June 27, 2023