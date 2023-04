Moskovassa ”spontaani mielenosoitus” Natoa vastaan – melkein kaikilla Vladimir Putinin puolueen paidat

Venäjä on viime päivien ajan ilmaissut tyytymättömyyttään Naton laajentumista vastaan. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi Naton laajentumista toimittajille tiistaina uhkakuvia maalaillen. Naton ja Venäjän välinen raja yli kaksinkertaistui ja on nyt noin 2 600 kilometriä.

– Luonnollisesti tämän myötä meidän tulee tehdä vastatoimia, jotta varmistamme oman taktisen ja strategisen turvallisuuden, Peskov kertoi toimittajille tiistaina Moscow Times -lehden mukaan.

Myös Venäjän ulkoministeriö on viestinyt sotilaallisista, teknisistä sekä muista välttämättömistä vastatoimista. Ulkoministeriön mukaan aiemmin Pohjois-Eurooppa oli yksi vakaimmista alueista ja tilanne on dramaattisesti muuttunut Nato-jäsenyyden myötä.

Moskovassa on nähty mielenosoituksia Suomen liityttyä sotilasliittoon. Uutistoimisto Ria Novostin julkaisemalla videolla (alla) nähdään pääasiassa nuoria miehiä ja naisia osoittamassa mieltään Yhdysvaltain suurlähetystön edessä Moskovassa. Kylteissä vilisee Natoa vastustavia tekstejä. Mielenosoittajista valtaosalla on diktaattori Vladimir Putinin puolueena tunnetun valtapuolue Yhtenäisen Venäjän paidat.

BBC:n toimittaja Francis Scarr seuraa Venäjän mediaa ja julkaisi Twitter-tilillään videomateriaalia Moskovassa Nato-vastaisesta mielenilmauksesta.

– Täysin spontaani ”pysäyttäkää Nato” -mielenosoitus on käynnissä Moskovan Yhdysvaltain suurlähetystön edustalla, Scarr kirjoittaa ironisesti twiitissään.

Entinen pääesikkunan tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Harri Ohra-aho kommentoi omalla Twitter-tilillään mielenilmausta. Hän esittää, että mielenilmaus on ennalta järjestetty. Lisäksi hän myös kirjoittaa, että monet paikalle värvätyistä eivät varmaan myöskään ymmärrä todellista tilannetta. Ohra-ahon mukaan suuri osa mieltään osoittavista on pakkovärvättävissä oikeaan sotaan, jota käydään Ukrainassa.

Sanan- ja kokoontumisen vapautta on Amnestyn mukaan rajoitettu Venäjällä Vladimir Putinin kolmannella ja neljännellä kaudella nopeasti, siitäkin huolimatta, että maa on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin sekä ne on kirjattu perustuslakiin. Riippumaton tiedonvälitys maassa on vähintäänkin vaikeaa. Pienetkin sotaa vastustavat mielenilmaukset on tukahdutettu nopeasti.

Venäjällä maalataan kauhukuvia

Suomen myötä Naton sotilaallinen vahvuus kasvaa. Suomi toi mukanaan voimakkaan armeijan, jonka sodanaikainen vahvuus on 280 000 sotilasta. Reserviin puolestaan kuuluu noin 870 000 suomalaista. Ajantasaiset tiedot löytyvät esimerkiksi intti.fi –sivustolta.

Lisäksi Suomella on yksi Euroopan suurimmista tykistöistä. Esimerkiksi Saksaan verrattuna Suomen tykistö on vahvuudeltaan suurempi ja sen keskittäminen on tehokasta. Puolustusvoimilla on yli 1 500 tykkiä sekä raskasta kranaatinheitintä.

Venäläisille Suomen jäsenyydestä syötetään kauhukuvia. Esimerkiksi Izvestija–lehti kutsuu Suomen nykyisen hallinnon toimia seikkailunhaluiseksi. Sen mukaan hyvää naapuruutta ei kyetty enää ylläpitämään.

Venäjän mediassa on myös kerrottu, että Suomeen ilmestyy yhdysvaltalaisia sotilastukikohtia ja Venäjään kohdistuva uhka on todellinen. Suomalaisten ei kerrota hyötyvän sotilasliitosta, vaan hyödyt ja äyrit valuvat venäläisväitteissä kapean poliittisen eliitin pusseihin.