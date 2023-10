Moskovan ”superase” S-400 räjäytettiin lennokki-iskulla

Ukrainan lennokki-iskun kerrotaan osuneen Venäjän moderneinta ilmapuolustuskalustoa edustavaan S-400-järjestelmään Venäjän Belgorodin alueella. Kyiv Independentin mukaan lähteet Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:ssa vahvistavat iskut ukrainalaismedialle.

Venäjän sosiaalisessa mediassa on kiertänyt videoita viime yönä tapahtuneesta iskusta. Videoilla kuuluu useita räjähdyksiä.

Belgorodin kuvernööri Vjatseslav Gladkov on tiedottanut venäläisten ampuneen alas kolme ”ilmakohdetta”. Venäjältä ei ole kerrottu iskujen aiheuttamista vahingoista. Moskova on pyrkinyt systemaattisesti vähättelemään Ukrainan lennokki-iskujen uhkaa.

Kyseessä on lyhyen ajan sisällä jo kolmas kerta kun Venäjän suoranaiseksi superaseeksi mainostama S-400-järjestelmä joutuu Ukrainan iskun kohteeksi. Ukrainalaiset ovat tuhonneet ilmapuolustusjärjestelmiä Krimillä elokuussa ja syyskuussa.

Kyiv Independentin mukaan yksi laukaisimia ja tutkia käsittävä S-400-järjestelmä on kokonaisuudessaan peräti noin miljardin euron arvoinen.

+/- 20 explosions around #Belgorod in #Russia past night. Reportedly a 🇷🇺 S-400 Air Defense unit was attacked with drones. Several villages around Belgorod were blacked out.

Reportedly, in a drone attack on Belgorod region of Russia, an S-400 Russian Triumf air defense system was destroyed. It costs about $1.2 billion.

Russian Telegram channels reported that about 20 explosions were heard in the area where the system was located. There was a power…

