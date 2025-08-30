Moskovan rauhanehdot merkitsisivät itsenäisen Ukrainan tuhoamista

Venäjä vaatii edelleen Ukrainan täydellistä eliminointia Donald Trumpin Moskovalle asettamasta määräajasta huolimatta, kirjoittaa Euromaidan Press.

Vaikka Trump mainosti kykyään neuvotella rauha nopeasti, Moskovan antautumisehdot viittaavat siihen, että Vladimir Putin pitää määräaikaa merkityksettömänä sotatavoitteidensa kannalta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on muistuttanut, että Trumpin määräaika Putinille kolmenvälisen tapaamisen sopimiseksi päättyy maanantaina 1. syyskuuta.

Trump sanoi 19. elokuuta hallintonsa olevan valmis järjestämään Zelenskyin ja Putinin väliset neuvottelut sopimuksen saavuttamiseksi sodan lopettamisesta.

– Presidentti sanoi tuolloin: ”Olemme valmiita parin viikon kuluttua.” Se tarkoittaa kahta tai kolmea viikkoa keskustelustamme. Haluan muistuttaa, että kaksi viikkoa on kulunut maanantaina, Zelenskyi totesi Euromaidan Pressin mukaan.

Samaan aikaan Putin kieltäytyy osallistumasta neuvotteluihin. Saksan liittokansleri Friedrich Merzin mukaan Venäjän sota Ukrainaa vastaan voisi tässä tapauksessa jatkua useita kuukausia.

Näyttöä siitä, että Moskova pyrkisi rauhaan ei ole. Venäjä jatkaa massiivisia hyökkäyksiä Ukrainaan. Viimeisimmässä Kiovan iskussa käytettiin Shahed-drooneja, risteilyohjuksia ja ballistisia ohjuksia. Ukrainan pääkaupunkiin ammuttiin niitä yhteensä 629. Isku kesti kaikkiaan yhdeksän tuntia ja tappoi 25 ihmistä, mukaan lukien neljä lasta.

Huolimatta Trumpin ja Putinin tapaamisesta Alaskassa, Venäjän vaatimukset Ukrainalle eivät ole muuttuneet.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova esitteli perjantaina maansa ”rauhanehtoja”.

Niihin kuuluvat Ukrainan demilitarisointi, denatsifiointi, neutraali, sitoutumaton ja ydinaseeton asema, miehitettyjen alueiden tunnustaminen osaksi Venäjää, venäjän kielen ja venäjänkielisen väestön oikeuksien takaaminen ja kanonisen ortodoksian vainon lopettaminen.

Moskovan oletetaan tarjoavan ”turvallisuustakuita” vasta näiden ehtojen täyttymisen jälkeen. Todellisuudessa vaatimukset ovat toisensa poissulkevia ja tarkoittaisivat itsenäisen Ukrainan tuhoamista.