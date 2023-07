Moskovan rakennusmiehiäkin värvätään sotaan salaisessa liikekannallepanossa

Moskovassa sijaitsevia venäläisiä rakennusyhtiöitä on käsketty lähettämään työntekijöitään Ukrainan sotaan vastineeksi sopimuksista kaupungin kanssa. Asian nosti esiin Twitterissä brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owens.

Owensin mukaan toiminta osa käynnissä olevaa laajempaa ”salaista liikekannallepanoa”, jossa Venäjä pyrkii ottamaan kaikki mahdolliset keinot käyttöön uusien sotilaiden värväämiseksi.

Itsenäisen venäläismedia Vertskan mukaan Moskovan kaupunki on kehottanut ainakin kahta suurempaa rakennusalan yrityksiä löytämään kymmeniä vapaaehtoisia sotilaspalvelukseen Ukrainaan. Lähteiden mukaan myös muita yrityksiä olisi lähestytty vastaavilla ”kehotuksilla”.

Tietojen mukaan sotilaiden värväys olisi vaade kaupungin kanssa tehtävien yrityksille arvokkaiden sopimusten solmimiseksi.

Owensin mukaan on kuitenkin ei ole kuitenkaan tiedossa, miten pakollisia värväykset ovat. Vaatimusten muotoilu voi hämätä.

– Paine ei ehkä ole selkeä, mutta Moskovan koko ja vauraus tekevät yritysten vaikeaksi vastustaa tällaisia vaatimuksia. Venäjän pääkaupunkina ja suurimpana kaupunkina sillä on myös ylivoimaisesti suurin budjetti ja suurimmat rakennusmenot, joten sillä on paljon neuvotteluvoimaa, Owens kirjoittaa.

Owensin mukaan Moskova aikoo käyttää rakennushankkeisiin jopa 800 miljardia ruplaa, eli noin 8 miljardia euroa vuoteen 2024 mennessä.

1/ Russian construction firms are reportedly being told to send their workers to fight in Ukraine or face losing lucractive contracts from the city of Moscow. It illustrates an ongoing 'hidden mobilisation' as Russia uses every possible option to find manpower for the war. ⬇️ pic.twitter.com/K5AS7VTx5p

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 7, 2023