Moskovan joukot liikkuvat pois Vuoristo-Karabahista – kolonna videolla

Venäjä on alkanut siirtää pois joukkojaan Vuoristo-Karabahista. Sosiaalisessa mediassa on jaettu videoita, joilla näkyy teillä alueella liikkuvia panssariajoneuvojen kolonnia. Venäjällä on ollut alueella ”rauhanturvaajia” vuosien ajan. Joukot oli määrä pitää Vuoristo-Karabahissa ensi vuoteen.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov vahvisti Azerbaidžanin mediassa olleet tiedot joukkojen liikkeistä keskiviikkona ja ilmoitti Venäjän vetävän joukkonsa pois alueelta.

Armenia ja Azerbaidžan ovat ajautuneet vuosien varrella toistuvasti konfliktiin Vuoristo-Karabahista. Azerbaidžan otti alueen hyökkäyksellä haltuunsa viime vuoden syyskuussa. Venäjän joukot eivät puuttuneet asiaan.

Neuvostoliiton aikanaan Azerbaidžaniin liittämä, mutta etnisesti pääosin armenialainen alue jäi Armenian hallintaan 1990-luvun alussa käydyssä sodassa. Armenia miehitti samalla osia Azerbaidžanista. Seudulla on vallinnut 1994 solmitusta aselevosta lähtien jäätynyt konflikti. Azerbaidžan valtasi osan Vuoristo-Karabahista ja sitä ympäröineet miehitetyt alueensa takaisin vuoden 2020 sodassa.

Russian peacekeepers are withdrawing from Nagorno-Karabakh. Kremlin's spokesman Dmitry Peskov confirmed the information.

Russian peacekeepers have been in Nagorno-Karabakh since 2020 under a trilateral agreement concluded by Azerbaijan, Armenia, and Russia. Formally, they were… pic.twitter.com/w6rGleXJSJ

