Moskovalaisia rakennusyhtiöitä uhkaillaan, viranomaiset vaativat ”vapaaehtoisia” sotaan

Moskovan viranomaiset uhkaavat erittäin todennäköisesti peruuttaa rakennusyhtiöiden kanssa solmitut sopimukset, jos yhtiöt eivät saavuta kiintiöitä ”vapaaehtoisten” toimittamiseksi Ukrainan rintamalle, todetaan Britannian puolustusministeriön tiedustelukatsauksessa.

– Eräälle yritykselle kerrotaan asetetun tavoitteeksi 30 vapaaehtoista elokuun 2023 loppuun mennessä.

Tämän sanotaan vaikuttavan ensisijaisesti Venäjän köyhempien alueiden etnisiin vähemmistöihin, jotka muodostavat suurimman osan Moskovan rakennustyöläisistä.

Moskovan pormestari Sergei Sobjaninin arvioidaan antaneen toimenpiteelle ainakin hiljaisen hyväksyntänsä.

– Hän jatkaa toimiaan yrittäessään minimoida konfliktin vaikutukset paremmassa asemassa oleviin moskovalaisiin. Samalla hän haluaa näyttäytyä sotaponnistelujen tukijana.

Venäjän kerrotaan asettaneen kiintiöt ”vapaaehtoisille” sotilaille

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 July 2023.

