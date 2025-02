Moskovalainen tiedeinstituutti ostaa droonien torjuntajärjestelmiä ulkomailta

Moskovassa sijaitseva Venäjän johtava ydinenergian tutkimus- ja kehityslaitos Kurtšatov-instituutti ilmoittaa hankkivansa ulkomaisia droonitorjuntajärjestelmiä laitostensa suojaksi. Instituutin johtaja Mihail Kovaltšuk ylpeili vain vähän aikaa sitten julkisesti Venäjän omavaraisuudella ja venäläisen tieteen ylivertaisuudella.

Venäläisen Agentsvo-median mukaan Instituutti on ilmoittanut 27. helmikuuta valtion hankintojen verkkosivulla hankkivansa kaksi ulkomaista droonitorjuntajärjestelmää arvoltaan 17,5 miljoonaa ruplaa (192 000 euroa). Summasta 7,6 miljoonaa käytetään itse järjestelmään, 5,5 miljoonaa sen ohjelmistoon ja 4,4 miljoonaa asennukseen ja käyttöönottoon.

Kyse on kahden testiydinvoimalaitoksen suojaamisesta. Ainakin toinen niistä on julkaisun mukaan toiminnassa. Ensimmäinen torjuntajärjestelmä asennetaan ”kaasuvoimalaitoksen” alueelle 11 kilometriä Moskovan keskustasta luoteeseen ja toinen instituutin teoreettisen ja kokeellisen fysiikan laitoksen alueelle yhdeksän kilometriä etelälounaaseen Moskovan keskustasta.

Laitoksen alueella oleva maailman vanhin, jouluna 1946 käynnistetty kolmen megawatin raskasvesireaktori sammutettiin vuonna 1987 Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen, mutta ainakaan vielä vuonna 2020 sitä ei ollut poistettu kokonaan käytöstä. Virallisen ilmoituksen mukaan reaktori on määrä purkaa kokonaan vuoden 2028 loppuun mennessä. Agentsvon mukaan alueella on ollut kaksi muutakin, pienempää reaktoria, joista toisen polttoaine poistettiin vuonna 2013 ja toinen on määrä poistaa käytöstä kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Hankintailmoitus sisältää myös selityksen sille, miksi instituutti ei pysty noudattamaan Venäjän hallituksen joulukuussa 2024 asettamaa kieltoa hankkia tiettyjä ulkomaisia laitteita. Syy on ”sellaisten laitteiden puuttuminen Venäjältä”. Sillä voidaan myös tarkoittaa, että kotimaiset droonitorjuntajärjestelmät eivät ole luotettavia Ukrainan droonien torjunnassa.

Hankittavien järjestelmien tyyppiä, valmistajaa ja toimittajaa ei mainittu eikä myöskään sitä, miten hankinta onnistuu Venäjän vastaisista pakotteista huolimatta.