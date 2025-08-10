Moskova vaatii neuvotteluissa uutta aluetta – Ukrainasta täystyrmäys

Venäjän presidentti Vladimir Putin on esittänyt rauhansuunnitelman, joka hänen mukaansa voisi päättää yli kolme vuotta jatkuneen täysimittaisen sodan Ukrainassa. Asiasta kertoo Kyiv Independent.

Putinin mukaan suunnitelma nousi esiin hänen ja Yhdysvaltain erikoislähettilään Steve Witkoffin tapaamisessa Moskovassa tällä viikolla. Ehdotus on määrä nostaa esille Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Putinin huippukokouksessa Alaskassa 15. elokuuta.

Ukrainalaislähteen mukaan, joka on saanut tietoa presidentin kanslian keskusteluista, suunnitelma edellyttäisi, että Ukraina vetäisi joukkonsa pois osittain miehitetyiltä Donetskin ja Luhanskin alueilta.

Vastineeksi Moskova lupaisi vetäytyä niiltä osin Harkovan ja Sumin alueita, joita se tällä hetkellä hallitsee. Lisäksi Putin olisi valmis jäädyttämään rintamalinjan etelässä Zaporižžjan ja Hersonin alueilla nykyiselle tasolle, vaikka Venäjä hallitsee siellä suurta osaa alueista muttei niiden pääkaupunkeja.

Ukrainassa ehdotus nähdään yksiselitteisesti venäläisenä aluevaatimuksena, ei todellisena rauhantarjouksena. Presidentti Volodymyr Zelenskyi totesi 9. elokuuta, että Ukraina ei tule luovuttamaan alueitaan.

– Ukrainalaiset eivät aio luovuttaa maitaan valloittajalle, hän sanoi ja muistutti, että Ukrainan perustuslaki kieltää alueelliset myönnytykset.

Zelenskyi korosti, että maa tavoittelee rauhaa, mutta rauhanehtojen tulee kunnoittaa ukrainalaisia.

Trump vihjasi jo 8. elokuuta, että mahdollinen sopimus voisi sisältää “alueiden vaihtoa”. Hän totesi lehdistötilaisuudessa, että kyse olisi “monimutkaisesta mutta molempia hyödyttävästä” järjestelystä, jossa osa alueista palautettaisiin ja osa vaihdettaisiin.

Länsimaiden johtajat kokoontuvat Lontoossa 9. elokuuta keskustelemaan tilanteesta ennen Trumpin ja Putinin huippukokousta. Britannian pääministeri Keir Starmer kertoi puhuneensa Zelenskyin kanssa ja korosti lännen yhtenäisyyttä ennen Alaskan neuvotteluja.

Diplomaattien mukaan neuvottelujen taustalla on kiivas sotilaallinen tilanne erityisesti Donetskin alueella, missä Venäjä on keskittänyt hyökkäyksensä muun muassa Pokrovskiin ja Kostiantynivkaan.