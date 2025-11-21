Moskova rikkoo räikeästi YK:n Pohjois-Korean vastaisia pakotteita

Maaliskuusta 2024 lähtien Venäjä on Important Storiesin, Open Source Centerin ja OCCRP:n mukaan vienyt Pohjois-Koreaan arviolta 1,3 miljoonaa barrelia öljytuotteita 50 tankkerilla Japaninmeren Vostotšnyin sataman kautta. Lisäksi 322 000 barrelillista on kuljetettu rautateitse.
Tämä on YK:n turvaneuvoston pysyvän jäsenmaan räikeä YK:n vuonna 2017 asettamien Pohjois-Korean vastaisten pakotteiden rikkomus. Pakotteet rajoittavat öljytuotteiden viennin Pohjois-Koreaan 500 000 barreliin maata kohti vuodessa. Rikkomuksen piilottamiseksi Moskova ja Pjongjang ovat luoneet useita salaisia maksukanavia, osa muun muassa Arabiemiraattien kautta.
Open Source Centerin mukaan pohjoiskorealaiset tankkerit kävivät 40 kertaa Vostotšnyin öljysatamassa vuonna 2024. Saman vuoden toukokuussa Britannia asetti pakotteita useille venäläisyrityksille, jotka ovat mukana nimeämässään ”aseita öljystä” -kaupankäynnissä maiden välillä.
Yksi yrityksistä on TBK, jonka omistussuhteet eivät ole julkisia. Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan sen omisti kyproslainen Dolcestar Holdings Limited. Important Storiesin käsiinsä saamat TBK pankkitiedot osoittavat sen yhteydet moskovalaiseen polttoaineiden kauppaa käyvään YZhE:en, joka maksoi yli 240 miljoonaa ruplaa TBK:lle vuonna 2024 samoihin aikoihin, kun tankkerit lähtivät Vostotšnyistä Pohjois-Koreaan. Vuonna 2023 Dossier Center liitti TBK:n Venäjän varapääministeri Marat Husnullinin perheeseen.
Polttoaineiden kuljetuksiin rautateitse Pohjois-Koreaan liittyy useita venäläisyhtiöitä. Yksi suurimmista on vladivostokilainen olutyhtiö Inrostopt ja toinen vuonna 2023 rekisteröity Atlant Export, joka sai Kaukoidän pankkitileillensä viime vuonna kymmeniä miljoonia ruplia käteisenä.
Maaliskuussa 2024, kun öljykuljetukset Pohjois-Koreaan alkoivat, Venäjä käytti YK:ssa veto-oikeuttaan estääkseen Pohjois-Korean ydinohjelmaa koskevia pakotteita valvovan asiantuntijatyöryhmän työn jatkamisen. Seuraavana kesänä Moskova allekirjoitti liittosopimuksen Pohjois-Korean kanssa, ja syksystä 2024 lähtien pohjoiskorealaiset sotilaat ovat osallistuneet Ukrainan vastaiseen sotaan. Pohjois-Korea toimittaa myös aseita Venäjälle.