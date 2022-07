Moottoripyörän kuski kiinnitti kilven sisälokasuojaan – näin kävi

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein muistuttaa Twitterissä, että moottoripyörän rekisterikilpi pitää olla helposti luettavissa.

Hän kertoo tapauksesta, johon poliisipartio on törmännyt liikenteessä.

– Raportti kentältä: Rekisterikilpi kiinnitetty moottoripyörän sisälokasuojaan, niin ettei se ole luettavissa helposti ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä. Seuraamus 7 päiväsakkoa, Pasterstein tviittaa.

Hän kertoo, että rekisterikilvistä on säädetty ajoneuvolaissa. Sen mukaan kilpi on kiinnitettävä moottoripyörän taakse siten, että se on ”liikenteessä vaikeudetta luettavissa”.