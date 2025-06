Moni ulkosuomalainen menettää pankkitilinsä, nämä ovat yleisimmät syyt

Yhä useampi ulkomailla asuva Suomen kansalainen on kohdannut viime vuosina haasteita pankkipalveluissa, osoittavat Suomi-Seura ry:n toteuttaman ulkosuomalaisten pankkipalvelukyselyn tulokset.

Suomessa toimivat pankit eivät välttämättä enää suostu avaamaan uusia tilejä tai säilyttämään aiempia asiakkuuksia, minkä seurauksena moni suomalainen jää ilman mahdollisuutta hoitaa asioitaan kotimaassaan. Syyksi pankit ilmoittavat muun muassa rahanpesun estämisen.

Suomi-Seura muistuttaa, että pankkitili Suomessa on ulkosuomalaisille välttämätön asioiden hoitamiseksi kotimaassa. Ilman pankkitiliä on haastavaa maksaa laskuja, vastaanottaa palkkaa, eläkettä tai vuokratuloja, hoitaa kiinteistön tai metsän omistamiseen liittyviä asioita. Pankkitiliä tarvitaan myös Suomessa asuvien läheisten asioiden hoitamiseen ja vahvaan sähköiseen tunnistautumiseen viranomaispalveluissa. Moni ulkosuomalainen suunnittelee myös muuttoa Suomeen.

– Pankkipalvelut ovat välttämättömyyspalveluja, joita ilman on vaikea toimia Suomessa. On kohtuutonta, että Suomen kansalainen joutuu luopumaan pankkitilistään asuinmaansa perusteella. Yhteys Suomeen ei katkea ulkomaille muuttaessa. Noin 300000 ulkomailla asuvaa Suomen kansalaista on suuri mahdollisuus asiakaskuntana pankeille, toteaa Suomi-Seuran puheenjohtaja Pekka Sauri tiedotteessa.

Suomi-Seuran toteuttamaan pankkipalvelukyselyyn saatiin 1542 vastausta, joista enemmistö (64 prosenttia) EU/ETA-alueen ulkopuolella asuvilta suomalaisilta. Kyselyyn vastanneista 74 prosentilla on pankkitili Suomessa, yhdeksällä prosentilla vastaajista ei ole pankkitiliä Suomessa ja lähes joka viidennen (17 prosenttia) vastaajan pankkitili oli suljettu. Vastaajista suurin osa oli saanut pankilta ilmoituksen pankkitilin sulkemisesta vuosina 2019-2025, ja monella oli ollut pankkiin pitkä asiakassuhde.

Sulkemisen syiksi oli pankki- ja rahoituspalveluiden sääntelyn ja rahanpesun torjunnan lisäksi ilmoitettu muun muassa, että tilinomistajalla ei ole pysyvää osoitetta Suomessa, pysyvä asunpaikka on EU/ETA-alueen ulkopuolella, tilin vähäinen käyttö ja että pankilla on oikeus valita asiakkaansa. Pankkitili oli myös suljettu ilman mitään perusteluja. Vain harva oli onnistunut yhteydenoton seurauksena säilyttämään pankkitilinsä Suomessa.

Suomalaisten pankkien tiukentuneet käytännöt ulkomailla asuvien asiakkaidensa osalta ovat johtaneet moniin haasteisiin ja tunnustettuihin tarpeisiin joustavampien ratkaisujen puolesta. Tulevaisuudessa tarvitaan raameja, jotka mahdollistaisivat pankkipalvelujen saatavuuden kaikille Suomen kansalaisille asuinpaikasta riippumatta.