Moni tuhlaa satoja euroja täysin turhaan vakuutukseen

Yllättävän moni talvilomalle lähtevä tekee kalliin virheen ja maksaa ylimääräisestä matkavakuutuksesta, kertoo vakuutusyhtiö Turva.



Monet ammattiliitot ovat jo ottaneet Turvasta jäsenilleen myös vapaa-ajan matkustajavakuutuksen, joka vastaa kattavuudeltaan hyvin pitkälti itse ostettavaa matkavakuutusta. Jo ammattiliiton kautta vakuutettuja on pelkästään Turvassa yli miljoona suomalaista.



– Moni maksaa ammattiliiton jäsenyyteen sisältyvästä lähes samanlaisesta matkavakuutuksesta turhaan vain siksi, ettei ole selvittänyt liiton tarjoamia etuja. Ensin kannattaa tarkistaa, kuuluuko oman ammattiliiton jäsenyyteen jo valmiiksi kattava matkustajavakuutus ja vasta sen jälkeen arvioida, tarvitaanko lisäturvaa, Turvan kehityspäällikkö Liisa Teppo kertoo tiedotteessa.

Päällekkäiset matkavakuutukset voivat maksaa jopa satoja euroja vuodessa.

Matkalle lähtevän on syytä tarkistaa, mitä matkavakuutuksia tulee liiton, työnantajan, luottokortin tai omien muiden vakuutusten kautta. Lisäksi on hyvä selvittää etukäteen, mitä vakuutus kattaa, kuinka pitkälle matkalle se on voimassa ja kattaako se lomalle suunnitellut aktiviteetit. Monissa vakuutuksista myös perheenjäsenet voivat kuulua esimerkiksi liiton maksaman vakuutuksen piiriin.



