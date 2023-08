Moni hyötyy Jevgeni Prigozhinin kuolemasta – kirjoitetaanko Wagnerin historia uusiksi?

Carnegie-ajatuspajan venäläisen tutkijan, R.Politik-yhtiön analyytikko Tatjana Stanovajan mukaan Jevgeni Prigozhinin kuolemaan johtanut lentoturma tullaan Venäjällä näkemään Vladimir Putinin kostona juhannuksen Wagner-kapinasta riippumatta siitä, oliko se todellisuudessa onnettomuus vai ei.

Hän toteaa Foreign Affairs-lehden haastattelussa, että Putinilla on kaikki intressit vihjata myös julkisesti, että turma oli hänen aiheuttamansa. Stanovaja muistuttaa Prigozhinin saamasta kevyestä kohtelusta kapinansa jälkeen ja siitä, kuinka kohtelu järkytti Venäjän konservatiivista eliittiä.

– Putin on usein sanonut, että petturien täytyy kuolla julma, kärsimyksen täyteinen kuolema. Mutta Prigozhin ei ollut tavallinen petturi. Putin kohteli häntä pehmeämmin, kuin voisi olettaa henkilöstä, joka on juuri pettänyt isänmaansa, Stanovaja arvioi.

Lopulta Prigozhinin säästämisellä ei Stanovajan mukaan kuitenkaan ollut Putinille mitään arvoa.

Reagoiko kansa?

Tutkija toteaa, Prigozhinin kuolema hyödyttää lukuisia tahoja.

– Niille, jotka pitivät Prigozhinia uhkana valtiolle, hänen kuolemansa edustaa oikeutta. Sotilashenkilöstölle, yleisesikunnalle, silovikeille, turvallisuuspalveluille, konservatiiveille, haukoille – kaikille niille, jotka uskoivat Prigozhinin menneen liian pitkälle – tämän oli pakko tapahtua. En siis usko, että Putin ja Kreml kovinkaan kovasti yrittävät vakuuttaa yleisöä muusta, Stanovaja kommentoi.

Vaikka venäläisillä Telegram-kanavilla onkin arvioitu, että Prigozhinin väitetty tappaminen olisi riskialtista ja voisi nostattaa tyytymättömyyttä, ei Stanovaja usko, että tapaus saa aikaan kovin merkittävää reaktiota.

– Ne, jotka sympatisoivat Prigozhinia ennen kapinaa, pettyivät, kun hän päätti haastaa valtion. He olivat sitä mieltä, että veneen keikuttaminen ei ole sallittua näin vaikeina aikoina. Se näkyi mielipidemittauksissa: ennen kapinaa Prigozhin oli saanut paljon sympatiaa, mutta kapinan jälkeen se romahti. Monet venäläiset käänsivät selkänsä, hän toteaa.

– En siis todellakaan odota vakavaa kapinaa Kremliä vastaan tai Prigozhinin tai Wagnerin puolesta. Saattaa tulla joitain pieniä episodeja, mutta ei mitään suurta.

Mitä Wagnerista jää jäljelle?

Stanovaja ei myöskään usko, että Prigozhin saavuttaa marttyyrin asemaa. Hänen seuraajansa tulevat näkemään tapauksen varoituksena.

Tutkija kehottaa seuraamaan tulevina päivinä Venäjän televisiota ja sitä, kuinka tapausta siellä käsitellään.

– Sävy, jolla he puhuvat Prigozhinista ja hänen perinnöstään osoittaa, millä tavoin Kreml yrittää muokata yleistä mielipidettä. Millaista historiaa se aikoo säilyttää ja millaista historiaa se aikoo kirjoittaa uudelleen Wagnerin ja Prigozhinin roolin osalta sodassa, hän pohtii.

– Tarkkailisin myös sitä, miten virallinen tutkinta kehittyy – yritetäänkö siinä esittää jokin miellyttävä versio tapahtumista vai vähätelläänkö tapahtumien merkitystä?

On Stanovajan mukaan myös mielenkiintoista nähdä, kuinka ultranationalistit reagoivat Telegramissa tapaukseen.

– Näemmekö jonkinasteista tunteellista närkästystä tapahtuneesta? Ovatko he vihaisia Putinille? Tuntevatko he olevansa hukassa? On mielenkiintoista nähdä, millaisia tunteita heillä on ja miten Kreml suhtautuu niihin.