Moni ei tiedä tätä: Yli 25 kilon sähköpyörä voi vaatia vakuutuksen

Viime kesän lakiuudistus toi vakuuttamisvelvollisuuden piiriin lähinnä tieliikenteeseen soveltumattomia sähköpyöriä.

Tieliikenteessä sallittujen sähköpyörien avustettu nopeus on enintään 25 km/h. Jos sähköpyörä ei ole sallittu tieliikenteessä, se todennäköisesti tulee kuitenkin liikennevakuuttaa.

Tieliikenteessä sallittujen sähköpyörien vakuuttamisvelvollisuutta arvioitaessa on huomioitava kaksi erilaista sähköpyörätyyppiä eli sähköavusteiset pyörät ja moottorilla varustetut polkupyörät.

Kun kyseessä on sähköavusteinen polkupyörä, jonka moottori toimii vain poljettaessa, teho on enintään 250 wattia ja avustaminen kytkeytyy pois päältä, kun nopeus on 25 km/h, ei liikennevakuutusta vaadita. Suurin osa kaupoissa myytävistä pyöristä täyttää nämä kriteerit. Vakuuttamisvelvollisuuteen ei näiden sähköavusteisten pyörien kohdalla vaikuta pyörän paino.

Tieliikenteessä ovat sallittuja myös enintään 1000 W moottorilla varustetut polkupyörät. Moottorin tulee toimia pääasiassa polkemisen tukena ja avustuksen kytkeytyä pois, kun nopeus saavuttaa 25 km/h.

Ne on vakuutettava vain, jos niiden paino ylittää 25 kiloa. Pyörän ominaisuuksien määrittely tehdään valmistajan ilmoittamien tietojen perusteella.

– Valtaosa Suomessa myytävistä sähköpyöristä on tieliikenteeseen soveltuvia sähköavusteisia pyöriä, joita ei vakuuteta. Asia kannattaa selvittää huolellisesti ennen pyörän ostoa, jotta välttyy ikäviltä yllätyksiltä, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen muistuttaa tiedotteessa.

Tieliikenteeseen soveltumattomilla pyörillä voi ajaa yleiseltä liikenteeltä eristetyllä alueella maanomistajan luvalla, ja liikennevakuutus on oltava voimassa vahinkojen varalta. Jos tällaista laitetta haluaa käyttää tieliikenteessä, on sen oltava hyväksytty sopivaan luokkaan esimerkiksi mopoksi.

– Liikenteellä tarkoitetaan arkikielessä yleensä tieliikennettä, mutta liikennevakuutuksen yhteydessä käsite on laajempi. Liikennevahinkoja voi aiheutua melkein missä tahansa, kuten sorakuopalla, pellolla tai metsässä, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu kertoo.

Rakenteellinen nopeus ei muutu rajoittamalla

Liikennevakuutuslaissa rakenteellisella nopeudella tarkoitetaan vakuuttamisvelvollisuutta arvioitaessa valmistajan tai maahantuojan määrittämää ja asettamaa nopeutta.

Kuluttajan itse tekemät rajoitukset eivät muuta ajoneuvon virallista nopeusluokitusta. Esimerkiksi pyörä, jonka nopeus on 45 km/h, ei muutu tieliikennekelpoiseksi, vaikka kuluttaja itse olisi rajoittanut nopeuden lain sallimaan maksimiin (25 km/h). Tällainen pyörä pitää liikennevakuuttaa.

Vakuuttamisen näkökulmasta sähköpyörän painolla tarkoitetaan laitteen painoa silloin, kun se on käyttövalmiina. Esimerkiksi ajoneuvon akun paino lasketaan mukaan ajoneuvon painoon, mutta erillisiä lisävarusteita tai kuormaa ei lasketa. Teholla puolestaan tarkoitetaan pyörän nimellistehoa, ei maksimitehoa, joka voi hetkellisesti olla moninkertainen nimellistehoon verrattuna.

Vakuutettavien sähköpyörien vakuutus pitää olla voimassa silloin, kun pyörää käyttää. Varastossa olevalle pyörälle vakuutusta ei tarvita.

Muistilista

• Liikennevakuutusta ei oteta sähköavusteisille polkupyörille, joiden nopeus avustettuna on enintään 25 km/h ja teho enintään 250 W. Pyörän moottorin toimiminen edellyttää myös polkemista. Pyörän painolla ei ole merkitystä.

• Vakuutusta ei tarvita sähköpyörille, joiden moottori kytkeytyy pois päältä yli 25 km/h nopeudessa ja joiden paino on enintään 25 kg. Moottori voi toimia myös ilman polkemista. Moottorin teholla ei ole vaikutusta vakuuttamisvelvollisuuden kannalta, mutta sillä voi olla vaikutusta tieliikennekelpoisuuteen.

• Liikennevakuuttaminen ei kulje käsi kädessä vakuutettavan ajoneuvon tieliikennekelpoisuuden kanssa. Liikennevakuuttamisvelvollisuus koskee myös monia sellaisia liikkumisvälineitä, jotka eivät ole sallittuja tieliikenteessä. Jos sähköpyörän rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h tai moottorin teho yli 1 000 W, ei laitetta voi käyttää tieliikenteessä, mutta sillä tulee olla liikennevakuutus.