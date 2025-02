Monet lääkkeet eivät sovi lapsille, nyt tulee helpotus

Euroopassa peräti puolella lääkkeistä ei ole myyntilupaa lapsille, mistä seuraa ongelmia niin apteekeissa kuin perheissä. Taustalla on se, että lastenlääkkeiden kehitys on vaikeaa ja kallista. Monet yleisetkin lastenlääkkeet valmistetaankin lääkärin reseptin mukaan lääkevalmistukseen erikoistuneissa apteekeissa niin sanottuina extempore-lääkkeinä, joissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi sopiva annostus tai lääkemuoto.

Apteekkien ja sairaala-apteekkien lääkevalmistus ja siihen liittyvät toimintatavat kaipaavat uudistamista. Automaatioteknologioille on suuri tarve, jotta lääkkeitä voidaan valmistaa laadukkaasti, tehokkaasti ja turvallisesti, kertovat terveysteknologiayhtiö CurifyLabsin toimitusjohtaja Charlotta Topelius ja teknologiajohtaja Niklas Sandler tiedotteessa.

Yritys on kehittänyt ja kaupallistanut teknologian, joka automatisoi extempore-lääkkeiden valmistuksen apteekeissa ja sairaaloiden lääkehuollosta vastaavissa sairaala-apteekeissa. Yhtiön järjestelmä tuotiin markkinoille loppusyksystä 2023, ja nyt se modernisoi apteekkien lääkevalmistusta jo kymmenessä Euroopan maassa sekä Yhdysvalloissa.

Farmasian professorinakin toiminut Sandler kertoo, että apteekeilla ei ole ollut mahdollisuutta kehittää lääkevalmistusta, minkä takia valmistusmenetelmät ovat usein erittäin manuaalisia ja työläitä.

– Lääkkeiden manuaalinen valmistus vaatii aikaa, osaamista ja tarkkuutta, ja alaan kohdistuu tiukkaa sääntelyä. Samaan aikaan apteekit kärsivät kuitenkin työvoimapulasta ja esimerkiksi puutteellisista laadunvarmistuskeinoista.

Sandlerin mukaan lastenlääkkeiden tutkimusta ja saatavuutta on yritetty parantaa EU-tasolla ja globaalisti, mutta työhön liittyy paljon kompleksisuutta esimerkiksi tutkimuslupien kannalta tai siksi, että tutkittavien lasten elimistö kehittyy nopeasti.

– Tilanteen nopeaa helpottumista ei voi jäädä odottamaan, vaan apteekkien työtä on tuettava muun lääkekehityksen rinnalla, hän sanoo.

Kun lääkkeitä räätälöidään lapsille, annoskokoa pitää yleensä pienentää. Joskus myös lääkkeen muotoa pitää vaihtaa, kun tabletin nieleminen on lapselle vaikeaa tai neste maistuu tai tuntuu suussa epämiellyttävältä.

– Kroonisesti sairastavalle lapselle voi olla traumatisoivaa, jos hän joutuu vuosien ajan ottamaan päivittäin vaikkapa liuosta, joka maistuu pahalta tai kirvelee suussa. Joskus lääkintäohjeiden noudattaminen ei yrityksistä huolimatta onnistu kotona ja hoito vaarantuu, Topelius kertoo.

Ennen markkinoilla on ollut ainoastaan teknologioita, jotka kattavat yhden tai kaksi vaihetta extempore-lääkkeen valmistusprosessista. Lääke on siis pitänyt valmistaa apteekissa ainakin osittain käsin. Tämä on ollut kallista, riippuvaista yksittäisen farmaseutin osaamisesta ja on voinut viedä jopa tunteja, eikä lopputulos ole välttämättä siltikään ollut potilaalle täysin optimaalinen. Reseptit ja muut tiedot ovat myös saattaneet kulkea paperilla sähköisten järjestelmien sijaan.

Äärimmillään seurauksena voi olla vakava valmistusvirhe. Porvoossa sattui hiljattain tapaus, jossa lapsen korvatulehduslääkkeeseen oli sekoitettu vetyperoksidia steriilin veden sijaan ja pullo räjähti lapsen äidin käteen.

– Valmistusaika on nopeimmillaan vain minuutteja, eikä kone tee huolimattomuusvirheitä. Apteekkien henkilöstön ei tarvitse jännittää valmistuksen onnistumista tai epäonnistumista, eikä farmaseutin tai vanhempienkaan tarvitse altistua lääkeaineille tarpeettomasti, Sandler kertoo uudesta teknologiasta.