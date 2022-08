Mökkivarkaiden mukaan lähtenyt jopa kiuas

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyssä kyselyssä jopa 14 prosenttia vapaa-ajan asunnon omistavista kertoo kokeneensa sellaisen mökkimurron, jossa mökiltä varastettiin tavaraa. Tämä tarkoittaa noin joka seitsemättä mökkiä.

Lisäksi viisi prosenttia mökin omistavista kertoo, että mökkiin on murtauduttu, mutta sieltä ei ole viety tavaraa. Murtoihin varautuminen onkin keskeistä murtoriskin minimoimiseksi.

Projektijohtaja Antti Määttäsen mukaan murtovarkailla on yleensä käytössään ajoneuvo, johon voi mahtua paljon ja myös isokokoista tavaraa.

– Varastettu tavara on usein sellaista, jota on vaikea ilman autoa saada mukaan. Aseita ei saisi mökillä säilyttää varkausriskin johdosta. Myös muu kallis ja helposti myytävä omaisuus kannattaa viedä pois mökiltä talveksi. Jonkin verran mökeiltä varastetaan myös veneitä, kertoo Määttänen.

– Jos mökille jättää esimerkiksi mönkijän tai moottorikelkan, on avaimet aina otettava mukaan. Mökkimurtojen yhteydessä useampikin kulkuneuvo on viety mökistä löytyneillä avaimilla. Mökki- ja lisärakennustyömaat on syytä myös vakuuttaa, sillä työmaat vetävät puoleensa murtovarkaita ja ilkivallan tekijöitä. Pahimmillaan mökeistä on viety jopa saunan kiuas.

Naapuriapu ja kameravalvonta yleisiä varautumiskeinoja

Arjen katsaus -kyselyssä selvitettiin myös sitä, miten suomalaiset varautuvat murtoihin mökeillä. Mökin omistavien keskuudessa listatuista keinoista yleisimpiä ovat arvoesineiden vienti pois mökeiltä (34 %), sovitut tarkastukset naapurien kanssa (27 %), pyrkimys pitää mökki asutun näköisenä (19 %), kameravalvonta (19 %) sekä hälytyslaitteet ja niistä kertovat merkinnät (18 %).

– Lukittava portti, jolla estetään autojen pääsy pihaan, löytyy pienemmältä osalta vastaajista. Turvalukko tai varmuuslukko lisää murtosuojausta. Varmuuslukko asennetaan oven runkoon. Mökkeihin murtaudutaan usein lukituksesta huolimatta, mutta turvalukko tai varmuuslukko on monessa tapauksessa jättänyt murron yrityksen asteelle. Tyypillistä on, että varastojen ja ovien helpommin rikottavat riippulukot on murrettu. Myös ovia on murrettu työkaluja käyttäen. Varmuuslukitus vaikeuttaisi aina varkaiden työtä, kertoo Määttänen.

On olemassa myös muita keinoja varkauksien ehkäisyyn.

– Mikäli mökkiä ei saa pidettyä asutun näköisenä, on hyvä avata verhot ja kaapit, jos tilassa ei ole mitään arvokasta. Tällöin murtomies ymmärtää, että on turha tulla sisään. Jonkin verran varkauksien yhteydessä tehdään ilkivaltaa ja mökeillä on saatettu jopa asua muutama päivä. Tässä kameravalvonta tai muu murtovalvonta auttaisi paljon. Lisäksi usein varkauden havaitsee naapuri, joten tämänkin vuoksi kannattaa pitää naapureihin hyvät suhteet.

LähiTapiolan teettämän kyselyn toteutti Kantar TNS. Kyselyn vastaajat edustavat Suomen 15–74-vuotiasta väestöä, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tulosten virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa koko aineiston tasolla. Kyselyyn vastasi 1 085 henkilöä 27.5.–3.6.2022 välisenä aikana.