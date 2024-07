Mökiltä halutaan nyt entistä parempaa varustelutasoa

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla mökkikauppaa käytiin lähes viime vuoden tahtiin, kertoo Kiinteistövälitysalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa.

– Kesäkuussa loma-asuntojen kauppamäärät olivat totutusti selvästi korkeammat. Mökkikauppa vilkastuu voimakkaasti kesän korvalla, ja kesäkuu on tyypillisesti vuoden vilkkain loma-asuntokaupan kuukausi, Viljamaa sanoo tiedotteessa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Myydyksi käyneiden mökkien mediaanihinta on nousussa. Samalla suomalaiset hakevat mökiltään entistä parempaa varustelutasoa. Viljamaan mukaan varustelutasossa näkyy etätyöskentelyn suosio.

– Nyt haetaan loma-asuntoja, joissa on enemmän mukavuuksia sekä toimiva nettiyhteys. Koronapandemia muutti pysyvästi työelämää, ja tällä on vaikutuksia myös mökkikauppaan, hän sanoo.

Kauppojen mediaanihinta oli tammi–kesäkuussa 104 000 euroa, ilmenee Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton ylläpitämästä hintaseurantapalvelusta. Keskimääräinen hinta puolestaan oli 143 000 euroa.

Tätä korkeampia hintoja kuluneen kymmenen vuoden aikana on ollut tammi–kesäkuun ajanjaksolla vain vuonna 2022, jolloin keskihinta oli 144 000 euroa sekä vuonna 2021, jolloin mediaanihinta nousi 105 000 euroon.

Isoista mökkimaakunnista Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Lapissa mökkikauppa on Viljamaan mukaan ollut viime vuotta vaimeampaa. Sen sijaan Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kaupankäynti on piristynyt viime vuodesta.

Kauppa käy myös Etelä-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla.

– Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla mökkikauppa on käynyt selvästi vilkkaammin alkuvuonna ja kesäkuussa kuin viime vuonna. Loma-asuntokaupan positiiviset signaalit ovat Tampereen ja Oulun seudulla vastaavia kuin asuntokaupassa. Samat taustatekijät vaikuttavat sekä mökki- että asuntokaupassa, Viljamaa sanoo.

– Etelä-Karjala on kärsinyt itärajan sulkemisesta talouden näkökulmasta eniten koko Suomessa. Siksi on positiivista nähdä, että loma-asuntokauppa on selvästi piristynyt tänä vuonna.

Kuluttajien luottamus on vahvistunut kevään aikana, mikä näkyy Viljamaan mukaan myös mökkikaupan kehityksessä.

– Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla loma-asuntokauppa oli viime vuotta selvästi jäljessä, mutta toisella kvartaalilla on kauppoja tehty viime vuoden tahtiin. Kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman vahvistuessa sekä korkojen edelleen laskiessa on todennäköistä, että mökkikauppa loppukesästä edelleen voimistuu verrattuna viime vuoteen, hän sanoo.