Mökillä kannattaa tarkistaa tämä heti keväällä

Mökin turvallisuus voi olla kärsinyt talven aikana, varoittaa Suomen pelastusalan keskusjärjestö Spek.

Järjestö on listannut muistilistan mökkikauden aloittaville.

Palovaroittimet kannattaa Spekin mukaan tarkistaa heti ensimmäisenä. Paristo tai koko palovaroitin on saattanut mennä epäkuntoon kylmässä ja kosteassa.

– Pääsiäisen ostoslistalle kannattaa lisätä palovaroitin ja paristoja, niin ei tarvitse tehdä toista kauppareissua, suosittelee Spekin vanhempi asiantuntija Ilpo Leino.

Palovaroitin tulisi olla jokaisessa nukkumatilassa, eteisessä ja portaikon yläpuolella.

– Myös niissä ei niin tyypillisissä makuupaikoissa, kuten aitassa tai saunakamarissa, Leino muistuttaa Jos mökillä on tulisija tai kaasulaitteita, myös häkävaroittimen hankkiminen on järkevää.

Hiiret voivat jyrsiä johtoja

Myös sähkölaitteiden kunto on hyvä tarkastaa talven jälkeen. Kosteus ja kylmyys ovat saattaneet vahingoittaa laitteita, ja hiiret ovat voineet jyrsiä johtoja.

Mökillä pätevät samat perussäännöt sähkölaitteiden turvallisesta käytöstä kuin kotonakin.

– Ulkona tai kosteissa tiloissa saa käyttää vain sinne suunniteltuja laitteita. Ja jos huomaat laitteessa vian tai häiriön, lopeta laitteen käyttö heti, Leino sanoo.

Mökin alkusammutusvälineet kannattaa Spekin mukaan tarkistaa.

– Säilytä alkusammutusvälineet niin, että ne saa nopeasti käyttöön siellä, missä niitä todennäköisimmin tarvitaan: keittiössä, grillin luona ja tulisijojen lähellä, Leino kehottaa.

Kaikkien mökkeilijöiden on tärkeää tietää alkusammutusvälineiden sijainti ja mökin osoite, jotta jokainen pystyy hätätilanteessa hälyttämään paikalle apua.

Vesi on tärkeä osa mökkiläisen kotivaraa

Kotivara ei nimestään huolimatta kuulu vain kotiin, vaan sitä tarvitaan mökilläkin. Olennainen osa kotivaraa on vesi.

Monilla mökeillä käytetään vesikanistereita, jos kaivoa ei ole. Kanisterivettä on hyvä olla myös siltä varalta, että kaivo ei toimi sähkökatkon takia, vesi on saastunutta tai kaivo kuivuu.

– Nappaa mökille mukaan kaupasta ostettua pullovettä vähintään yksi viiden litran tonkka henkilöä kohti sekä puhdas kannellinen ämpäri tai kanisteri, jolla voit noutaa vettä vedenjakelupisteeltä, ohjeistaa Spekin varautumisen asiantuntija Minna Yläkangas.

Veden lisäksi mökiltä tulisi löytyä hyvin säilyvää ruokaa, jota voi syödä sellaisenaan tai valmistaa ilman sähköä. Kotivara säilyy hiirten ulottumattomissa, kun sitä säilyttää esimerkiksi tiiviissä lasipurkeissa tai säilyketölkeissä.

– Mökkeilykauden alussa kannattaa tarkistaa, että mökiltä löytyvien ruokien parasta ennen -päiväykset ovat kunnossa, muistuttaa Yläkangas.

Mökille on hyvä ottaa mukaan myös välttämättömät lääkkeet, hygieniatarvikkeet ja ensiapupakkaus. Lisäksi mökille jääneiden lääkkeiden päivämäärä ja kunto kannattaa tarkastaa.

– Tarvittavat lääkkeet kannattaa ottaa mukaan jo kotoa, koska mökkikuntasi apteekissa ei välttämättä ole kaikkia lääkkeitä heti saatavilla, huomauttaa Yläkangas.

Käsidesi auttaa suojautumaan taudeilta ja kosteuspyyhkeitä voi käyttää esimerkiksi keittiön tasojen puhtaanapitoon. Ensiapupakkaus on hyvä täydentää ennen mökkikauden alkua: sen tulisi sisältää ainakin sidetarpeita, laastareita ja särkylääkkeitä.