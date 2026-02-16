MN: Tämä on Suomen kaikkien aikojen rakkauslaulu – oletko eri mieltä?

Leif Wagerin esittämä ”Romanssi” on suomalaisten mielestä kaikkien aikojen rakkauslaulu, ilmenee Me Naisten tekemästä lukijakyselystä. Vuonna 1943 levytetty kappale saavutti ykkössijan 8,3 prosentin ääniosuudellaan. Kappale kuultiin alun perin elokuvassa Katariina ja Munkkiniemen kreivi (1943).
Toiselle sijalle ylsi Kaj Chydeniuksen kappale ”Sinua sinua rakastan”, joka sai 6,2 prosenttia annetuista äänistä. Kappale kuultiin ensi kerran elokuvassa Asfalttilampaat vuonna 1968. Kolmannella sijalla oli Whitney Houstonin versio kappaleesta ”I Will Always Love You” (1992). Kappaleen alkuperäisen version levytti Dolly Parton vuonna 1973.
Neljännelle sijalle nousi 2,9 prosentin ääniosuudella suomalaisen Hurriganes-yhtyeen kappale ”I Will Stay” vuodelta 1974. Kyseessä on cover-versio tanskalaisen The Lollipopsin kappaleesta ”I’ll Stay By Your Side” (1965). Suomessa kappale on tullut tunnetuksi paremmin Hurriganesin cover-versiosta.
Muita kaikkien aikojen rakkauslauluja ovat suomalaisten mielestä Johanna Kurkelan ”Rakkauslaulu” (2010), Yö-yhtyeen ”Rakkaus on lumivalkoinen” (2003), Rauli ”Badding” Somerjoen ”Paratiisi” (1973), Elvis Presleyn ”Can’t Help Falling in Love” (1961), Finlandersin ”Oikeesti” (2005) ja Elvis Presleyn ”Love Me Tender” (1956).
Me Naisten kyselyyn vastasi yhteensä 2 598 ihmistä.