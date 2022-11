MM-kisojen yllättävä seuraus: Tätä Kiinan kommunistinen puolue ei tajunnut

Qatarin jalkapallon MM-kisojen maskittomilla yleisömassoilla on tunnetun politiikan ja talouden asiantuntija, professori Timur Kuranin mukaan ollut valtava vaikutus kiinalaisiin.

– MM-kisojen odottamaton seuraus: 1,4 miljardia kiinalaista on tajunnut, että elämä on palannut kaikkialla muualla normaaliin (ja pääasiassa maskittomuuteen), Kuran toteaa Twitterissä.

Hänen mukaansa kansalaisiaan summittaisesti vangitseva ja jatkuvasti kyttäävä Kiinan kommunistinen puolue ei osannut aavistaakaan, että kuvat maskittomasta kisayleisöstä vahvistaisivat Kiinan koronaviruslinjaa ja puolueen totalitaarista hallintoa vastustavia mielenosoituksia.

Timur Kuran jatkaa tämän osoittavan, ettei Kiinan presidentti Xi Jinping todellakaan tajua kaikkea tai ole erehtymätön.

Kiinan televisio on viime aikoina sensuroinut kisalähetyksistä pois yleisön kuvaamisen.

– Tämä on kuitenkin tapahtunut liian myöhään. Kaikki tietävät jo, että Qatarin katsomot ovat täynnä maskittomia ihmisiä – ja kaikki tietävät, että kaikki tietävät, professori Kuran muistuttaa.

Unanticipated consequence of World Cup: 1.4 billion Chinese learn that everywhere else life has returned to normal (mostly maskless). (1/3) — Timur Kuran (@timurkuran) November 28, 2022

China is now censoring spectator images in World Cup streamings. But it’s too late. Everyone already knows that the stands in Qatar are full of maskless people. And everyone knows that everyone knows. (3/3) — Timur Kuran (@timurkuran) November 28, 2022

The protests in China are getting bigger. And they’re emerging in multiple places across the country. pic.twitter.com/ZdTj3LJhdR — Frida Ghitis (@FridaGhitis) November 28, 2022