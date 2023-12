Miten vasemmistoliitto hoitaa 60 miljoonalla eurolla 1500 miljoonan euron säästöt?

Eduskunnan täysistunnossa torstaina oppositio ryöpytti asumistukikeskustelussa hallituksen säästöaikeita.

Hallituspuolue kokoomuksen Ben Zyskowiczin mukaan sosiaaliturvaan joudutaan tekemään säästöjä, ja se totta kai vaikuttaa kielteisesti niiden ihmisten toimeentuloon, joihin säästöt kohdistuvat.

– Ei kai kukaan tällaista voi kieltää. Te kysytte vasemmalla, miksi säästöjä joudutaan tekemään. Ettekö te vieläkään tiedä? Minä kerron teille: jos ei tehtäisi säästöjä, niin jatkossa jouduttaisiin sellaisiin säästöihin, joiden rinnalla nykyiset säästöt ovat hyvin pieniä, Ben Zyskowicz huomautti.

Zyskowicz ihmetteli keskustelussa esitettyä väitettä, että asumistuen raju leikkaus ei vaikuta lainkaan vuokratasoon.

– Mistäs te sen tiedätte? Ei sitä voi etukäteen tutkia.

– Ja minä väitän, että jos meillä esimerkiksi ei maksettaisi asumistukea lainkaan 2 000 miljoonaa vuodessa, niin aivan varmasti vaikuttaisi vuokratason, vaikka totta kai markkinatilanne eniten vaikuttaa vuokrien määrään. Jos ei asumistuki vaikuta lainkaan vuokratasoon, niin miksi Kojamon listalleottoesitteessä, kuin se meni pörssiin, mainittiin tämä suomalainen asumistukijärjestelmä, jos ei sillä ole mitään vaikutusta Kojamon bisnekseen?, Zyskowicz kysyi.

Vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen sai vastauspuheenvuoron.

– Hyvä edustaja Zyskowicz, ette te joudu leikkaamaan asumistuesta, te haluatte leikata asumistuesta. Te olette hokeneet täällä koko syksyn, että teidän on pakko leikata, Aino-Kaisa Pekonen väitti hallituksen motiiviksi.

– Te hoette täällä valtion heikkoa taloustilannetta, teidän on pakko leikata. Samaan aikaan te kevennätte kaikista rikkaimpien verotusta. Tämä on arvovalinta, ettekä te häpeä puolustaa sitä, että tämä on teidän arvovalintanne.

Pekosen mukaan hallituspuolueissa koetaan myös pakkoa leikata asumistuesta nimenomaan ”kaikista heikoimmassa asemassa olevilta, jotta vahva valtiontalous sitten hyödyttää kaikista heikoimmassa asemassa olevia”.

– Eikö tämä nyt ole sitä kuuluisaa hölmöläisen peiton jatkamista?, Pekonen kysyi.

Ben Zyskowicz halusi palata numeroihin, vaikka niistä on jo paljon puhuttu.

– Te sanotte, että mikään pakko ei ole tehdä sosiaaliturvaan säästöjä, koska rikkaiden verotusta kevennetään. Otetaan nämä summat nyt vielä kerran, Ben Zyskowicz aloitti.

– Tämä hyvätuloisiin kohdistuva erityinen solidaarisuusveron alarajan nosto kustantaa valtiolle veronsaajana noin 60 miljoonaa euroa. Miten te tällä 60 miljoonalla eurolla, edustaja Pekonen, kompensoisitte noin 1 500 miljoonan euron sosiaaliturvasäästöt? Kertokaa nyt se vasemmistoliittolainen matematiikka, jolla nämä menisivät päittäin, Zyskowicz pyysi.