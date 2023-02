Miten katkotte velkakierteen, Sanna Marin?

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen suhtautuu epäilevästi SDP:n keinoihin Suomen talouden tervehdyttämiseksi.

– Miten katkotte velkakierteen ensi kaudella ilman leikkauksia, kun kasvu näkyy hitaasti?, Kai Mykkänen kysyy SDP:n puheenjohtajalta Sanna Marinilta twiitissään.

SDP:n puheenjohtajan mukaan ”julkisen talouden tasapainoa ei saavuteta leikkauksilla. Se on oikeiston lääke, joka on karvas, eikä toimi”.

Mykkäsen mukaan SDP:n ohjelma on epärealistinen.

– Missä maassa on päästy alle viiden prosentin työttömyyteen pysyvästi ilman kannustinloukkujen purkamista?, Mykkänen kysyy.

Myös kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma ruotii hallituksen toimia. Kauman mukaan SDP:n kampanjanavauspäivänä ”on syytä muistuttaa, millaista tuhoa talouteen nykyinen Marinin vasemmistohallitus on saanut aikaan”.

– Marinin hallitus on yhdessä vaalikaudessa sabotoinut lastemme tulevaisuuden velkaantumalla heidän piikkiinsä ennätystahtia. Jos vasemmisto jatkaa vallassa, nuorten piikkiin eläminen vain jatkuu. Holtitonta itsekkyyttä ja vastuuttomuutta nuoria kohtaan, Pia Kauma kirjoittaa.

– Talouspolitiikassa löysät puheet eivät riitä. On oltava tavoitteet, mutta myös uskottavat keinot. Sanna Marin haluaa lisää velkaa ja veroja.

Näin @Demarit kampanjanavauspäivänä on syytä muistuttaa, millaista tuhoa talouteen nykyinen Marinin vasemmistohallitus on saanut aikaan. Tähän on kerta kaikkiaan saatava muutos. Linkkaan vielä uudelleen kirjoitukseni, jossa käyn läpi tätä turmion tietä.

https://t.co/ttWFugNtQQ

— Pia Kauma (@PiaKauma) February 4, 2023